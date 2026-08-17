Aufsteiger FC Neenstetten furios, SG Öpfingen im 8:0-Torrausch

– Foto: Alexander Sättele

Mit packenden Duellen und einem wahren Torfeuerwerk ist der 1. Spieltag in der Bezirksliga Donau/Iller eröffnet worden. Während Aufsteiger und Etablierte erste emotionale Ausrufezeichen setzten, sicherten sich die ersten Teams bereits eine hervorragende Ausgangslage in der Tabelle.

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Zum Auftakt der Spielzeit lieferten sich der FV Asch-Sonderbuch und der SV Jungingen eine umkämpfte Begegnung, bei der am Ende die Defensive auf beiden Seiten stabil blieb. Trotz aller Hingabe und dem unbedingten Willen, mit einem vollen Erfolg in die neue Runde zu starten, gelang keinem der Teams der entscheidende Durchbruch. In diesem Eröffnungsspiel fielen keine Tore. Durch dieses unentschiedene Ergebnis verbuchen sowohl der FV Asch-Sonderbuch als auch der SV Jungingen nach dem ersten Duell jeweils einen Punkt. ---

Der Landesliga-Absteiger SC Staig erwischte einen gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit und setzte sich vor heimischem Publikum gegen die SGM Langenau durch. Oliver Bischof erlöste die Fans in der 32. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Die Gäste schlugen jedoch im ersten Durchgang zurück, als Jannik Kräutter in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) den 1:1-Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel übernahm SC Staig wieder das Heft des Handelns: Maximilian Neuburger stellte in der 58. Minute die Führung zum 2:1 her, ehe Julian Rauner in der 87. Minute mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie machte. ---

Einen Offensivrausch erlebten die Zuschauer bei der SG Öpfingen, die sich im Heimspiel gegen SW Donau torhungrig zeigte. Philipp Mall eröffnete in der 45. Minute den Reigen mit dem 1:0. Nach der Pause brachen bei den Gästen alle Dämme: Marcel Siegler baute den Vorsprung mit zwei Treffern in der 51. Minute zum 2:0 und in der 69. Minute zum 3:0 aus. Lemi Altun erhöhte in der 71. Minute auf 4:0. Danach folgte eine starke Phase von Silas Eberle, der in der 78. Minute zum 5:0 traf, ehe Elias Keimer in der 81. Minute das 6:0 nachlegte. Silas Eberle war in der 82. Minute erneut zum 7:0 erfolgreich, bevor in der 90. Minute der Treffer zum 8:0-Endstand fiel. ---

Aufsteiger SG Altheim musste zum Ligastart eine bittere Heimniederlage gegen den SV Westerheim hinnehmen. Zum überragenden Akteur des Spiels avancierte Thorsten Rieck, der die Gäste bereits in der 16. Minute mit 0:1 in Führung brachte und noch vor der Pause in der 37. Minute den 0:2-Endstand markierte. ---

Aufsteiger FC Neenstetten feierte einen Traumstart und dominierte die Begegnung gegen den Landesliga-Absteiger FC Srbija Ulm. Sebastian Häge sorgte bereits in der 6. Minute für das 1:0, woraufhin Koffivi Itenou Damien Bassa in der 15. Minute auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Halbzeitpause schraubte Mark Junginger in der 40. Minute das Ergebnis auf 3:0. Kurz nach dem Wiederanpfiff verwandelte Sebastian Häge in der 48. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0. Agit Güngör legte in der 64. Minute das 5:0 nach, ehe Marcel Wiesner in der 75. Minute zum 6:0 traf. Den Ehrentreffer für den FC Srbija Ulm markierte Nenad Đurić in der 83. Minute zum 6:1-Endstand. ---

Die TSG Ehingen belohnte sich für einen engagierten Auftritt mit drei Punkten gegen die SGM Aufheim Holzschwang. Bereits in der 8. Minute brachte Axel Durand Sime die Hausherren mit 1:0 in Front. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Danilo Kiralj in der 47. Minute das 2:0 nach. Die Hoffnung der Gäste auf eine Aufholjagd erhielt in der 61. Minute einen Dämpfer, als Sven Tscheschner von der SGM Aufheim Holzschwang mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. ---

Aufsteiger FV Weißenhorn feierte vor heimischem Publikum einen Heimsieg gegen den SV Eggingen. In einer umkämpften Partie erzielte Fahrudin Dzehverovic in der 74. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand. ---

Mi., 16.09.2026, 18:30 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen FC Hüttisheim Hüttisheim 18:30 PUSH

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