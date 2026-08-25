Aufsteiger FC Heiningen sitzt bei Vizemeister TSV Köngen nach

Der TSV Köngen geht mit einem auffälligen Erfolg aus seinem letzten Spiel in die Nachholpartie. Gegen Aufsteiger ASV Botnang gewann Köngen mit 7:2. Nach einer frühen 2:0-Führung kam Botnang noch einmal zum 2:2 zurück, ehe Köngen die Partie mit fünf weiteren Treffern deutlich entschied. Yannik Kögler traf dabei dreimal, zweimal per Foulelfmeter, Sergio Portale erzielte in der Schlussphase zwei Tore. Nach zwei Saisonspielen stehen für Köngen drei Punkte und 7:4 Tore zu Buche.

Aufsteiger 1. FC Heiningen hat bislang erst eine Partie absolviert. Gegen den GSV Maichingen verlor Heiningen mit 2:4, obwohl Justin Hrabar bereits in der 2. Minute die Führung erzielt hatte. Maichingen drehte das Spiel und führte nach 55 Minuten 4:1, ehe Hrabar in der 90.+1 Minute noch verkürzte. Heiningen steht deshalb mit null Punkten und 2:4 Toren auf Rang 17. Das Nachholspiel bietet dem Aufsteiger nun die Gelegenheit, erstmals zu punkten und zugleich seinen erheblichen Rückstand bei den absolvierten Spielen etwas zu verkleinern.