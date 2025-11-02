Aufsteiger FC Eislingen verteidigt Rang zwei, Waldstetten bleibt dran

Im Spitzenspiel gelang es dem TSV Köngen sich weiter abzusetzen. Mit dem Pausenpfiff sorgte Toni Panne (45.) per Kopfball für die Führung des Spitzenreiters. Nach einer Stunde sorgte Mihael Tomic (61.) für den Ausgleich, doch Köngen hatte drei Minuten später die schnelle Antowrt parat: Yannik Kögler erzielte nach Vorlage von Daniel Zimmermann mit seinem neunten Saisontor den 2:1-Siegtreffer. ---

Im zweiten Flutlichtspiel jubelte der VfL Sindelfingen ganz spät. Für die Führung der Hausherren sorgte Bünyamin Bakacs (7.), doch diese hatte nicht lange Bestand. Nach 25 Minuten glich Echterdingen durch Laurenziu-Gheorghita Biemel aus. Nach dem Seitenwechsel traf Andre Simao (50.) zum 2:1 für den VfL, doch wieder hatte der TVE die schnelle Antwort parat: Flon Ajvazi (58.) netzte zum 2:2. Nach einer roten Karte von Tahir Bahadir (71.) mussten die Hausherren die Partie in Unterzahl beenden. Doch trotz dessen gelang Sindelfingen in der Nachspielzeit durch Rion Gashi der umjubelte Siegtreffer. ---

In einer intensiven Partie trennten sich Waldhausen und Bad Boll mit 1:1. Die Gäste gingen nach 25 Minuten durch ein Eigentor von Leon Weber in Führung. Doch der SV Waldhausen zeigte Moral und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich: Niklas Schwarzer traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit (45.+2) zum 1:1. Beide Mannschaften suchten nach der Pause den Sieg. ---

Der SC Geislingen siegt in letzter Sekunde. In einem umkämpften Spiel sah lange alles nach einem torlosen Remis aus, ehe Florijan Ahmeti in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) den entscheidenden Treffer erzielte. Mit dem späten 1:0-Sieg feierte Geislingen den dritten Saisonsieg und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Für Neuhausen war es eine bittere Niederlage. ---



Die Gastgeber legten früh die Richtung fest, als Ekrem Servi in der 19. Minute zum 1:0 traf. Nach der Pause sorgte Aristidis Perhanidis in der 55. Minute mit dem 2:0 für klare Verhältnisse gegen das weiter sieglose Schlusslicht. Die Gastgeber legten früh die Richtung fest, als Ekrem Servi in der 19. Minute zum 1:0 traf. Nach der Pause sorgte Aristidis Perhanidis in der 55. Minute mit dem 2:0 für klare Verhältnisse gegen das weiter sieglose Schlusslicht. ---



Waldstetten nutzte die Phase vor der Pause eiskalt und ging durch David Vasic in der 29. Minute 0:1 in Führung. Danach traf Niels Waldraff doppelt – zunächst in der 41. Minute zum 0:2, dann in der 45. Minute zum 0:3. Waldstetten nutzte die Phase vor der Pause eiskalt und ging durch David Vasic in der 29. Minute 0:1 in Führung. Danach traf Niels Waldraff doppelt – zunächst in der 41. Minute zum 0:2, dann in der 45. Minute zum 0:3. ---



Die Gäste erwischten den Blitzstart durch Fabio Carneiro de Carvalho in der 2. Minute zum 0:1, doch Marco Bühler glich in der 7. Minute schnell aus. Nach der 2:1-Führung der Eislinger durch Kevin Gromer in der 41. Minute stellte Mats Schrade in der 58. Minute auf 2:2, ehe Aykut Durna in der 90. Minute den späten 3:2-Siegtreffer markierte. Die Gäste erwischten den Blitzstart durch Fabio Carneiro de Carvalho in der 2. Minute zum 0:1, doch Marco Bühler glich in der 7. Minute schnell aus. Nach der 2:1-Führung der Eislinger durch Kevin Gromer in der 41. Minute stellte Mats Schrade in der 58. Minute auf 2:2, ehe Aykut Durna in der 90. Minute den späten 3:2-Siegtreffer markierte. ---



Ehningen legte vor durch Lars Jäger in der 10. Minute, Maichingen drehte die Partie aber durch Michael Klauß (19.) und Filippo Intemperante (54.) zunächst auf 2:1. Nach dem 2:2 durch den Foulelfmeter von Marcel Berberoglu in der 61. Minute brachte erneut Michael Klauß Maichingen in der 73. Minute 3:2 nach vorn, doch Lars Jäger stellte in der 83. Minute zum 3:3-Endstand ab.