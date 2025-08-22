Aufsteiger FC Borussia Brandenburg und Pankower SV Rot-Weiß gefordert

Der FSV Babelsberg 74 will zum Auftakt zeigen, dass man wieder nach oben schauen möchte. Mit 89 Treffern in der Vorsaison stellte das Team eine der gefährlichsten Offensivreihen. Auf der anderen Seite reist mit dem Pritzwalker FHV 03 ein Team an, das sich nach durchwachsener Vorsaison (Platz 11) weiter stabilisieren will. Zum Saisonabschluss holte Pritzwalk ein 2:2 gegen Brieselang, während Babelsberg mit einer 0:1-Niederlage bei Golm strauchelte. In dieser Partie stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die gleich zu Beginn in Form sein müssen. ---

Vizemeister gegen Tabellenfünften – das Duell zwischen Perleberg und Golm verspricht Brisanz. Die Hausherren mussten sich zum Saisonende überraschend mit 0:2 in Michendorf geschlagen geben, Golm hingegen bezwang den FSV Babelsberg 74 mit 1:0. Beide Teams wollen oben angreifen, die Tagesform könnte entscheidend sein. ---

Zwei Teams aus dem unteren Mittelfeld der vergangenen Runde treffen sich zum Auftakt: Wittstock (Platz 8) empfängt Nauen (Platz 10). Die Gastgeber konnten das letzte Saisonspiel mit 1:0 gegen Absteiger Weisen knapp für sich entscheiden. Auch Nauen wusste offensiv beim 2:5 in Potsdam zu gefallen, konnte aber die Defensive nicht stabilisieren. Es dürfte eng werden. ---

Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 steigt mit viel Euphorie in die Landesklasse ein und trifft zum Auftakt auf die SG Michendorf. Die Gäste beendeten die Vorsaison mit einem Achtungserfolg – dem 2:0 gegen Vizemeister Perleberg. Ob sie diese Leistung konservieren können, wird sich in Pankow zeigen. Der Neuling wird alles daransetzen, gleich mit einem Erfolgserlebnis in die neue Liga zu starten. ---

Die Reserve aus Babelsberg erwartet mit dem SV Blau-Gelb Falkensee einen Absteiger aus der Landesliga. Die Gäste reisen mit dem Ziel an, schnell wieder Fuß zu fassen. Babelsberg II kam in der Vorsaison auf Platz 13, zeigte aber in den letzten Spielen Moral – unter anderem mit dem 2:2 gegen Weisen. Falkensee wird den Druck spüren, direkt zu liefern – doch der Auftakt könnte knifflig werden. ---

Tabellennachbarn der vergangenen Saison im Duell: Brieselang (Platz 7) und Veritas (Platz 6) trennten sich am letzten Spieltag der Vorsaison mit einem 2:2 in Pritzwalk beziehungsweise einem spektakulären 3:2-Heimsieg gegen Neuruppin II. Veritas zeigte dabei große Moral, Brieselang offenbarte Schwächen in der Defensive. Für beide Teams wäre ein Erfolg zum Auftakt eine gute Grundlage. ---

Mit dem FC Borussia Brandenburg betritt ein Aufsteiger die Landesklasse-Bühne. Zum Start wartet mit dem SV Empor Schenkenberg 1928 gleich ein harter Brocken. Die Gastgeber beendeten die letzte Spielzeit auf Rang vier. Borussia will sich beweisen, dürfte aber auf eine erfahrene und eingespielte Heimelf treffen. ---

