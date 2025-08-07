 2025-08-07T08:03:27.630Z

Aufsteiger eröffnet neue Verbandsliga-Saison - wer gewinnt zum Start?

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags

Die Sommerpause der Verbandsliga Württemberg endet in dieser Woche. Den Auftakt macht der FSV Waiblingen im Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Spielfrei ist Neuling VfB Friedrichshafen.

Morgen, 19:00 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
19:00live

Den Auftakt macht Aufsteiger FSV Waiblingen mit einem Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Neuling in die Verbandsliga integriert.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
14:00

Nach dem Klassenerhalt über die Relegation peilt die TSG Tübingen nun eine ruhige Saison an. Beim Fünften der Vorsaison, den Sportfreunden Schwäbisch Hall, soll es den ersten Dreier geben.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
14:00

Der FC Holzhausen verpasste den Aufstieg in der Relegation nur knapp. Als Titelkandidat erwartet der FCH nun die Sportfreunde Dorfmerkingen, die letzte Saison den Klassenerhalt nur knapp erreicht hatten.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
15:30

Der SSV Ehingen-Süd erwartet der VfR Heilbronn. Beide Teams landeten im Mittelfeld der Tabelle, konnten den Ligaverbleib aber erst spät klar machen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
15:30

Der Achte der Vorsaison, der TSV Berg, erwartet den Vorjahreszehnten, den FC Esslingen. Beide Teams wollen in dieser Saison weiter oben landen und im ersten Spiel dreifach punkten.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
15:30live

Aufsteiger TSV Weilimdorf erwartet Absteiger SV Fellbach. Beide Teams sind neu in der Liga und wollen zum Auftakt einen wichtigen Sieg landen. Der SV Fellbach geht favorisiert in das Duell.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
15:00

Nach dem Durchmarsch in die Verbandsliga will der FC Rottenburg einen erfolgreichen Auftakt hinlegen und gastiert dabei direkt bei den Young Boys Reutlingen. Die Hausherren landeten in der letzten Saison auf dem vierten Rang.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
15:00

Den Abschluss macht ein interessantes Duell zwischen Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen und dem TSV Oberensingen, der auf dem dritten Platz in der Vorsaison landete.

