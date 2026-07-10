Aufsteiger eröffnet die Saison: Der Spielplan der Landesliga Süd

– Foto: Andreas Krause

Zwei Abendspiele eröffnen die neue Saison 2026/27 in der LOTTO-Landesliga Süd. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Freitag veröffentlicht hat.

Der MSV Eisleben lädt am Abend des 7. August zum Heimspiel: Der Aufsteiger aus der Landesklasse 5 empfängt mit dem SV Blau-Weiß Farnstädt dann einen der Titelanwärter. Im zweiten Abendspiel trifft die SG Blau-Weiß Brachstedt auf den Verbandsliga-Absteiger SG Rot-Weiß Thalheim.

Vier Begegnungen sind für Sonnabend angesetzt - allerdings ohne Liganeulinge. Der FC Grün-Weiß Piesteritz trifft auf Turbine Halle, der TSV Leuna empfängt den FSV Bennstedt, der SV Rot-Weiß Kemberg begrüßt den in der Relegation geretteten SC Naumburg und der SV Edelweiß Arnstedt gastiert beim 1. FC Zeitz.