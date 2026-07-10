Aufsteiger eröffnet die Saison: Der Spielplan der Landesliga Süd

Zwei Abendspiele eröffnen die neue Saison 2026/27 in der LOTTO-Landesliga Süd. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Freitag veröffentlicht hat.
Der MSV Eisleben lädt am Abend des 7. August zum Heimspiel: Der Aufsteiger aus der Landesklasse 5 empfängt mit dem SV Blau-Weiß Farnstädt dann einen der Titelanwärter. Im zweiten Abendspiel trifft die SG Blau-Weiß Brachstedt auf den Verbandsliga-Absteiger SG Rot-Weiß Thalheim.
Vier Begegnungen sind für Sonnabend angesetzt - allerdings ohne Liganeulinge. Der FC Grün-Weiß Piesteritz trifft auf Turbine Halle, der TSV Leuna empfängt den FSV Bennstedt, der SV Rot-Weiß Kemberg begrüßt den in der Relegation geretteten SC Naumburg und der SV Edelweiß Arnstedt gastiert beim 1. FC Zeitz.
Am Sonntag dann genießen die beiden weiteren Aufsteiger das Heimrecht. Der SV Eintracht Elster empfängt den Rivalen VfB Gräfenhainichen zum Derby. Außerdem startet der SSC Weißenfels II gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst in die Saison.
Freitag, 7. August
Samstag, 8. August
Sonntag, 9. August