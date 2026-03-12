Aufsteiger empfängt Spitzenreiter, Team der Stunde beim Schlusslicht

Spitzenreiter gegen Aufsteiger, das Team der Stunde gegen das Schlusslicht und ein ewiges Duell. Diese Partien hat der 19. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt zu bieten.
Mit drei Siegen in Folge ist der FSV Barleben nach dem Jahreswechsel das Team der Stunde in der Verbandsliga. Und auch im vierten Aufritt ist die Elf von Christoph Grabinski und Max Schönijahn klarer Favorit. Am Freitagabend ist der Tabellensiebte beim Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim gefordert. Die Thalheimer konnten bisher erst vier Zähler im Saisonverlauf einfahren.
Im heimischen Stadion der Waggonbauer ist der BSV Halle-Ammendorf nur schwer zu knacken. In acht Heimspielen gab es für die Ammendorfer bisher erst eine Niederlage und nur fünf Gegentreffer. Dagegen konnte der SV Westerhausen bisher nur einmal in der Ferne gewinnen. Sorgt die Wolfsberg-Elf am Freitagabend für eine Überraschung?
Mit sechs Punkten aus den bisherigen beiden Partien hat der SC Bernburg einen optimalen Start ins neue Jahr hingelegt. Am Sonnabend wartet allerdings eine schwere Prüfung auf die Elf von Maximilian Dentz: Die Reise führt zum derzeit drittplatzierten SV Blau-Weiß Zorbau.
In bisher vier Duellen in Landes- und Verbandsliga konnte der SV Eintracht Emseloh noch nie gegen den SSC Weißenfels punkten. Ändert sich dies am Sonnabend? Nach dem gewonnenen Gipfeltreffen kommt der Spitzenreiter allenfalls mit Rückenwind. Dagegen unterlag der Aufsteiger aus Emseloh zuletzt mit 0:3 im Derby in Sangerhausen.
Der SV Fortuna Magdeburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hatten jeweils ihre Unterlagen für einen möglichen Oberliga-Aufstieg eingereicht. Der Start ins neue Jahr lief für beide Seiten allerdings gleich bescheiden: mit je zwei Niederlagen. Am Sonnabend nun kommt es zum direkten Duell. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Partie im exklusiven Livestream.
Schon 33 Mal standen sich der SV Dessau 05 und der Haldensleber SC in der Verbandsliga gegenüber. Das erste Aufeinandertreffen gab es im Dezember 1998. Seitdem ist die Bilanz weitestgehend ausgeglichen: elf Siege für die Nullfünfer, 13 Remis und neun Siege für den HSC. Wer geht am Sonnabend als Sieger vom Platz?
Die Fußballer des VfB Sangerhausen werden am Samstag viele Stunden im Auto verbringen. Mehr als 200 Kilometer gilt es bis zum Auswärtsspiel beim SSV Havelwinkel Warnau zurückzulegen. Mehr als zweieinhalb Stunden pro Strecke sind dafür vorgesehen. Immerhin könnte das Duell dafür viele Tore bereithalten: In der Hinrunde siegte der VfB mit 5:3.
Am Sonntag sind die Wege kurz: Der SV Blau-Weiß Dölau reist ins nur gut 20 Kilometer entfernte Merseburg. Während sich die Dölauer - die Remis-Könige der Verbandsliga - in allen bisherigen drei Pflichtspielen des Jahres mit einem 1:1 getrennt hatten, konnten die Merseburger in bisher zwei Partien noch nichts Zählbares einfahren.