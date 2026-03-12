Aufsteiger empfängt Spitzenreiter, Team der Stunde beim Schlusslicht Verbandsliga +++ Alle Begegnungen des Wochenendes in Sachsen-Anhalts Oberhaus auf einen Blick von Kevin Gehring · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Graß

Spitzenreiter gegen Aufsteiger, das Team der Stunde gegen das Schlusslicht und ein ewiges Duell. Diese Partien hat der 19. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt zu bieten.

Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Mit drei Siegen in Folge ist der FSV Barleben nach dem Jahreswechsel das Team der Stunde in der Verbandsliga. Und auch im vierten Aufritt ist die Elf von Christoph Grabinski und Max Schönijahn klarer Favorit. Am Freitagabend ist der Tabellensiebte beim Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim gefordert. Die Thalheimer konnten bisher erst vier Zähler im Saisonverlauf einfahren.

Im heimischen Stadion der Waggonbauer ist der BSV Halle-Ammendorf nur schwer zu knacken. In acht Heimspielen gab es für die Ammendorfer bisher erst eine Niederlage und nur fünf Gegentreffer. Dagegen konnte der SV Westerhausen bisher nur einmal in der Ferne gewinnen. Sorgt die Wolfsberg-Elf am Freitagabend für eine Überraschung?

Mit sechs Punkten aus den bisherigen beiden Partien hat der SC Bernburg einen optimalen Start ins neue Jahr hingelegt. Am Sonnabend wartet allerdings eine schwere Prüfung auf die Elf von Maximilian Dentz: Die Reise führt zum derzeit drittplatzierten SV Blau-Weiß Zorbau.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh SSC Weißenfels SSC Weißenfels 14:00 PUSH

In bisher vier Duellen in Landes- und Verbandsliga konnte der SV Eintracht Emseloh noch nie gegen den SSC Weißenfels punkten. Ändert sich dies am Sonnabend? Nach dem gewonnenen Gipfeltreffen kommt der Spitzenreiter allenfalls mit Rückenwind. Dagegen unterlag der Aufsteiger aus Emseloh zuletzt mit 0:3 im Derby in Sangerhausen.

Der SV Fortuna Magdeburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hatten jeweils ihre Unterlagen für einen möglichen Oberliga-Aufstieg eingereicht. Der Start ins neue Jahr lief für beide Seiten allerdings gleich bescheiden: mit je zwei Niederlagen. Am Sonnabend nun kommt es zum direkten Duell. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Partie im exklusiven Livestream.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 Haldensleber SC Haldensleben 15:00 PUSH