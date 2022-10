Aufsteiger Elversberg erteilt MSV Duisburg Lehrstunde 3. Liga: Der MSV Duisburg unterliegt der SV Elversberg verdient mit 0:3.

Der kurze Aufwärtstrend des MSV Duisburg wurde beim Auswärtsspiel im Saarland jäh gestoppt. Aufsteiger SV Elversberg erteilte den Ruhrpott-Kickern eine wahre Lehrstunde in Sachen Offensivfußball. Mit 2:0 setzten sich die Hausherren durch und eroberten den Spitzenplatz in der 3. Liga vom TSV 1860 München, der beim FC Ingolstadt mit 1:2 unterlag.

Eine Lehrstunde in Sachen Offensivfußball erteilte Aufsteiger SV Elversberg dem MSV Duisburg in den ersten 45 Minuten der Partie. Zwar konnte der MSV in Person von Aziz Bouhaddouz die erste Torchance verzeichnet (3.), doch in der Folge ging es nur in eine Richtung. Vincent Müller im Kasten der Zebras war fast minütlich gefordert und konnte einige Großchancen vereiteln. Ohne Chance war er nach zehn Zeigerumdrehungen, als Manuel Feil in aller Seelenruhe durch die Verteidigung marschieren konnte, dann aber am Pfosten scheiterte. Besser machte es Valdrin Mustafa keine zwei Minuten später. Von der Strafraumkante nahm er Maß und fand die Lücke. Sein Schuss schlug im langen Eck ein (12.).

Elversberg war weiter hungrig und drängte auf den zweiten Treffer. Mustafa versuchte es immer wieder, scheiterte nach 18 Spielminuten gleich doppelt am Innenpfosten, von wo der Ball zurück in das Feld sprang. Jannik Rochelt verpasste eine Hereingabe von Feil um Haaresbreite, als es im Strafraum der Zebras einmal mehr lichterloh brannte (25.). Sichtlich unzufrieden war auch MSV-Trainer Torsten Ziegner, der Caspar Jander zum warmmachen schickte und ihn nach 32 Minuten für Marlon Frey brachte, der auf dem Rasen eher glücklos wirkte. Das zweite Tor auf dem Kopf hatte Kevin Koffi, der aus kurzer Distanz allerdings knapp am Pfosten vorbei ins Toraus köpfte. Feil hinter ihm stand derweil völlig blank und wäre der besser postierte Spieler gewesen (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Mustafi noch zu einem Seitfallzieher an, verzog diesen jedoch, sodass es beim nur knappen 1:0-Vorsprung für die SVE zur Pause blieb.

Elversberg clever – Duisburg schwerfällig