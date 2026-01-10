Aufsteiger Eislingen furios auf Rang 2: "Weg noch nicht abgeschlossen"

Ein Aufsteiger ohne Anlaufzeit

32 Punkte nach der Hinrunde, Platz zwei in der Tabelle: Der 1. FC Eislingen hat sich in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, schneller etabliert als viele erwartet hatten. Für Trainer Tim Schöller, 33 Jahre alt, liegt der Schlüssel nicht in einzelnen Faktoren, sondern in der Grundhaltung seines Teams. „Die Basis für unseren bislang positiven Saisonverlauf ist die mannschaftliche Geschlossenheit sowie die Gier und der Ehrgeiz, mit dem die Mannschaft Woche für Woche in jedes Training und Spiel gegangen ist“, sagt Schöller. Der Erfolg sei das Resultat kontinuierlicher Arbeit – und eines Lernprozesses, der früh begonnen habe. Die lehrreiche Niederlage zum Auftakt

Ein entscheidender Moment der Hinrunde liegt für Schöller im ersten Saisonspiel. Die Auftaktniederlage gegen Bernhausen habe der Mannschaft wichtige Erkenntnisse geliefert. „Bei der wir spielerisch stark, aber nicht reif genug aufgetreten sind“, bilanziert der Trainer rückblickend. Gerade diese Erfahrung habe die Entwicklung beschleunigt und zu mehr Klarheit geführt – im Spiel wie im Umgang mit Drucksituationen.

Eine erkennbare DNA auf dem Platz

Im weiteren Saisonverlauf gelang es Eislingen, eine klare Identität zu entwickeln. „Im bisherigen Saisonverlauf haben wir es, mit wenigen Ausnahmen, in nahezu jedem Spiel geschafft, unsere DNA auf den Platz zu bringen“, erklärt Schöller. Die Mannschaft sei „von Spiel zu Spiel gereift“, Automatismen hätten zunehmend gegriffen. Diese Stabilität zeigte sich besonders in Spielen auf Augenhöhe – und ließ Eislingen zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für die etablierten Teams werden. Das prägende Topspiel

Ein Spiel sticht für Schöller besonders hervor. „Die Leistung sowie der damit verbundene Sieg im Topspiel gegen den TSV Köngen war mit Sicherheit eines der prägendsten Spiele der Hinrunde“, sagt er. Dort habe seine Mannschaft bewiesen, dass sie auch gegen direkte Konkurrenz bestehen könne – nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch.