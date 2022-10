Aufsteiger Ehrang/Pfalzel gelingt dritter Sieg in Serie Zerf siegt in Mendig. Schneifel-SG gewinnt gegen Aufsteiger. Morbach kassiert erste Heimniederlage.

SG Malberg – FSG Ehrang/Pfalzel 0:2 (0:0)

Dem Aufsteiger aus Trier gelang in Malberg der dritte Pflichtspielerfolg in Serie, der dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte perfekt gemacht wurde. Nach Vorlage von Abubakri Mayaki Imam traf Michael Hensel (der sich angeschlagen durch die Partie kämpfte) zur Ehranger Führung (67.). Nur wenige Minuten später behielt Janik Lerch die Nerven und setzte sich im Eins-gegen-eins gegen SGM-Torwart Niklas Winter durch (69.). FSG-Trainer Kevin Schmitt bilanzierte: „In einer chancenarmen ersten Halbzeit haben sich beide Teams neutralisiert. Nach dem Seitenwechsel waren wir griffiger, haben uns ins Spiel gearbeitet und einige Kontergelegenheiten ungenutzt gelassen. Uns ist es mit unserer Defensivstärke gelungen, Malbergs Zielspieler Gabriel Müller zu kontrollieren.“

Ehrang/Pfalzel: Zingen – Faber, Stief, Hensel, Lerch (85. Bauer), Amberg, J. Dondelinger, Lehnert, Imam (90. Mertes), Fuhs (59. Gericke), Thömmes

Tore: 0:1 Michael Hensel (67.), 0:2 Janik Lerch (69.)

Schiedsrichter: Jan Schmidt (FV Rübenach)

Zuschauer: 175

SGE Mendig – FC Hochwald Zerf 1:3 (0:1)

„Mendig war der erwartet starke Gegner, weil wir sie stark gemacht haben. Eigentlich müssen wir nach 15 Minuten bereits mit 4:0 führen“, sagte Fabian Mohsmann, Coach der Zerfer. Alleine Nils Hemmes (9., 13., 14.) hatte gleich drei Großchancen zur frühen Führung des FCZ.

Nach 16 Minuten war der Bann dann aber gebrochen. Tobias Lenz (16.) brachte die Gäste in Führung. Nach der Pause erzielte Maximilian Hoffmann (55.) das 2:0 für die Hochwälder, ehe Philipp Pohl die SG Mendig noch mal zurück ins Spiel brachte. Endgültig erlöst wurde der FC Zerf dann nach einem Konter, den Yannik Stein zum entscheidenden Treffer abschließen konnte.

FC Hochwald Zerf: Koltes – Hoffmann, Mohsmann, Mertinitz, Carl, Jücker (64. Stein), Burg, Schneider, Schettgen, Lenz, Hemmes (80. Keck)

Schiedsrichter: Robert Depken (Koblenz)

Zuschauer: 120

Tore: 0:1 (16.) Tobias Lenz, 0:2 (55.) Maximilian Hoffmann, 1:2 (57.) Philipp Pohl, 1:3 (90.) Yannik Stein

SG Schneifel – SG Niederroßbach 3:1 (0:1)

Gleich mit der ersten nennenswerten Aktion nach 37 Minuten gingen die Gäste in Führung. Nach einem Eckball war es Lukas Blech, der goldrichtig stand und zum 0:1 aus Sicht der SG Schneifel traf. Eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang brachte die SGS zurück in die Partie. Erst traf der eingewechselte Simon Reetz (64.) per Kopf zum 1:1, ehe Jan Pidde (76.) mit einem Lupfer über den Keeper das Spiel komplett drehen konnte. Den Schlusspunkt und die endgültige Entscheidung besorgte Tobias Johanns mit dem 3:1 für die Sportgemeinschaft aus der Schneifel.

„Die Spielanteile waren über 90 Minuten klar auf unserer Seite. Wir haben uns zur Halbzeit noch mal gesagt, dass wir geduldig weiterspielen müssen, und kamen so dann auch zu unseren Toren“, sagte Stephan Simon, Spielertrainer der SGS, zum Heimsieg.