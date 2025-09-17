Aufsteiger-Duell zwischen Velbert und Bonn endet ohne Sieger

Der BSC zog sich in den Anfangszügen der Partie noch in die eigene Hälfte zurück, Velbert hatte Vorteile in Sachen Ballbesitz und versuchte besonders über die linke Seite Leon Jonah Lepper immer wieder in Szene zu setzen. Echte Torchancen ergaben sich in den ersten zehn Minuten jedoch nicht, sodass sich Bonn auch vorsichtig in den gegnerischen Gefahrenzonen anmeldete, die finale Durchschlagskraft fehlte aber auch den Gästen aus der ehemaligen Bundeshauptstadt.

So dauerte es fast eine halbe Stunde zur ersten ernstzunehmenden Tormöglichkeit, diese hatte es aber auch bereits in sich. Velbert verlagerte das Spiel erneut mit einem Diagonalball auf Lepper, der die Kugel stramm ins Zentrum beförderte. Bonn bekam in der Folge keinen Zugriff, schoss sich einmal gegenseitig an, sodass Beyhan Ametov nach einem Querpass schlussendlich zu einer exzellenten Abschlussmöglichkeit nahe des Fünfmeterraums kam, doch im ersten Kontakt nur übers Tor schoss (29.). Velbert nahm in der Folge den Schwung mit. Spielte sich diesmal auf die rechte Grundlinie vor. Nach eine flachen Hereingabe verpasste Robin Hilger jedoch um einen Schritt (30.), kurz darauf prüfte auch noch Max Machtemes Keeper Kevin Birk mit einem Distanzschuss, der Schlussmann hatte die Kugel erst im Nachfassen sicher (31.). Insgesamt investierte Velbert sich mehr für den Führungstreffer, doch für einen Treffer sollte es auf beiden Seiten nicht reichen. Zu einer dürftigen Hälfte der Bonner Rheinlöwen wurde es auch noch dicker, da Petar Lela nach einem Zweikampf vom medizinischen Personal vom Platz getragen werde musste.