Aufsteiger-Duell zum Auftakt: Spielplan der Düsseldorfer A-Liga raus Das sind die Auftakt-Duelle der Kreisliga A Düsseldorf im August - und dann steigen die Gerresheimer Derbys. von Sascha Köppen · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

Die Düsseldorfer Kreisliga A kennt jetzt auch ihren Spielplan. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Der Fußballkreis Düsseldorf hat am Mittwochvormittag das Warten der Fans auf den Spielplan der Kreisliga A beendet. Nun steht fest, wer an welchem der 34 Spieltage auf wen treffen wird. Zum Auftakt am 15. August hat es etwa Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl daheim mit dem SV Wersten zu tun, während der CfR Links als zweites Team "von oben" gegen den AC Italia Hilden ebenfalls ein Heimspiel hat.

Die Sportfreunde Gerresheim, der Vizemeister der Vorsaison, spielen ebenfalls daheim gegen den ASV Tiefenbroich, der VfL Benrath hat es mit dem KSC Tesla zu tun. Mit dem MSV Hilden und dem BV 04 treffen zudem gleich zwei Aufsteiger aus der Kreisliga B aufeinander, der dritte Aufsteiger SV Oberbilk empfängt Schwarz-Weiß 06. Das Gerresheimer Derby zwischen TuS und Sportfreunden, stets von vielen Fans mit Interesse verfolgt, steht erst am 15. Spieltag auf dem Plan. Bleibt es beim Sonntag, wäre das der Nikolaustag. Das Rückspiel bei den Sportfreunden ist dann Ende Mai. Die ersten drei Spieltage in der Übersicht: 1. Spieltag

Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SV Oberbilk 09 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 16.08.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf

So., 16.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - AC Italia Hilden

So., 16.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - BV 04 Düsseldorf

So., 16.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Wersten 04

So., 16.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim

So., 16.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07

So., 16.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich





2. Spieltag

So., 23.08.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath

So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - CfR Links Düsseldorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rhenania Hochdahl

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - MSV Hilden

So., 23.08.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SV Oberbilk 09

So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim

So., 23.08.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II



3. Spieltag

So., 30.08.26 12:45 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf

So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim

So., 30.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - KSC Tesla 07

So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf

So., 30.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - AC Italia Hilden

So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Gerresheim

So., 30.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen

So., 30.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich

So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Wersten 04