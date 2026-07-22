 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Aufsteiger-Duell zum Auftakt: Spielplan der Düsseldorfer A-Liga raus

Das sind die Auftakt-Duelle der Kreisliga A Düsseldorf im August - und dann steigen die Gerresheimer Derbys.

von Sascha Köppen · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser
Die Düsseldorfer Kreisliga A kennt jetzt auch ihren Spielplan.
Die Düsseldorfer Kreisliga A kennt jetzt auch ihren Spielplan. – Foto: Michael Heinz Kelleners

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KL A Düsseldorf
CfR Links
Rhenania H.
Wersten 04
FC Büderich II

Der Fußballkreis Düsseldorf hat am Mittwochvormittag das Warten der Fans auf den Spielplan der Kreisliga A beendet. Nun steht fest, wer an welchem der 34 Spieltage auf wen treffen wird. Zum Auftakt am 15. August hat es etwa Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl daheim mit dem SV Wersten zu tun, während der CfR Links als zweites Team "von oben" gegen den AC Italia Hilden ebenfalls ein Heimspiel hat.

Die Sportfreunde Gerresheim, der Vizemeister der Vorsaison, spielen ebenfalls daheim gegen den ASV Tiefenbroich, der VfL Benrath hat es mit dem KSC Tesla zu tun. Mit dem MSV Hilden und dem BV 04 treffen zudem gleich zwei Aufsteiger aus der Kreisliga B aufeinander, der dritte Aufsteiger SV Oberbilk empfängt Schwarz-Weiß 06. Das Gerresheimer Derby zwischen TuS und Sportfreunden, stets von vielen Fans mit Interesse verfolgt, steht erst am 15. Spieltag auf dem Plan. Bleibt es beim Sonntag, wäre das der Nikolaustag. Das Rückspiel bei den Sportfreunden ist dann Ende Mai.

Die ersten drei Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SV Oberbilk 09 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 16.08.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 16.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - BV 04 Düsseldorf
So., 16.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Wersten 04
So., 16.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim
So., 16.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 16.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich

2. Spieltag
So., 23.08.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - CfR Links Düsseldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rhenania Hochdahl
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - MSV Hilden
So., 23.08.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SV Oberbilk 09
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 23.08.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II

3. Spieltag
So., 30.08.26 12:45 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - AC Italia Hilden
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Gerresheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Wersten 04

Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf