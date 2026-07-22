Aufsteiger-Duell zum Auftakt: Spielplan der Düsseldorfer A-Liga raus

Der Fußballkreis Düsseldorf hat am Mittwochvormittag das Warten der Fans auf den Spielplan der Kreisliga A beendet. Nun steht fest, wer an welchem der 34 Spieltage auf wen treffen wird. Zum Auftakt am 15. August hat es etwa Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl daheim mit dem SV Wersten zu tun, während der CfR Links als zweites Team "von oben" gegen den AC Italia Hilden ebenfalls ein Heimspiel hat.
Die Sportfreunde Gerresheim, der Vizemeister der Vorsaison, spielen ebenfalls daheim gegen den ASV Tiefenbroich, der VfL Benrath hat es mit dem KSC Tesla zu tun. Mit dem MSV Hilden und dem BV 04 treffen zudem gleich zwei Aufsteiger aus der Kreisliga B aufeinander, der dritte Aufsteiger SV Oberbilk empfängt Schwarz-Weiß 06. Das Gerresheimer Derby zwischen TuS und Sportfreunden, stets von vielen Fans mit Interesse verfolgt, steht erst am 15. Spieltag auf dem Plan. Bleibt es beim Sonntag, wäre das der Nikolaustag. Das Rückspiel bei den Sportfreunden ist dann Ende Mai.
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SV Oberbilk 09 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 16.08.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 16.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - BV 04 Düsseldorf
So., 16.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Wersten 04
So., 16.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim
So., 16.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 16.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich