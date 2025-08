– Foto: IMAGO

Aufsteiger-Duell zum Auftakt in der 3. Liga TSV Havelse gegen Hoffenheim II – Ferchichi: „Alle sind heiß auf den Start“ Verlinkte Inhalte 3. Liga TSV Havelse Hoffenheim II

Das Warten hat ein Ende: Am Samstag beginnt für den TSV Havelse die Spielzeit 2025/2026 in der 3. Liga. Knapp zwei Monate nach dem Relegationserfolg gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig steht das erste Ligaspiel an. Gegner ist die TSG 1899 Hoffenheim II – ebenfalls Aufsteiger. Anstoß im Dietmar-Hopp-Stadion ist um 14:00 Uhr.

Der Gegner: TSG 1899 Hoffenheim II Die Zweitvertretung der Kraichgauer sicherte sich in der vergangenen Saison mit 75 Punkten und einem Torverhältnis von 86:33 den Meistertitel in der Regionalliga Südwest. Mit 20 Treffern stellte David Ntusu den zweitbesten Torschützen der Liga. In der Vorbereitung trennte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Kleineheismann 0:0 vom FC-Astoria Walldorf, verlor jedoch zuvor mit 1:4 gegen die Stuttgarter Kickers.

Kleineheismann, zuvor Co-Trainer bei Greuther Fürth, übernimmt erstmals als Cheftrainer im Profibereich. Die TSG vermeldete im Sommer 15 Neuzugänge – darunter Spieler aus der eigenen U19 sowie extern wie Ben Labes (SC Weiche Flensburg 08) und Nader Jindaoui (Ventura County). Abgänge wie Noah König (Greuther Fürth) und Lukas Mazagg (SSV Ulm) bedeuten jedoch auch Qualitätseinbußen in der Defensive. Die Begegnung ist ein Novum: Beide Teams treffen am Samstag erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander.