Aufsteiger-Duell: Spieka erwartet Wehden II

Am Freitagabend kommt es zum Duell der Aufsteiger in der 1. Kreisklasse. Gleichzeitig ist das Duell schon ein Spitzenspiel in der noch jungen Saison. Der SV Spieka hat am vergangenen Wochenende die Tabellenführung übernommen und der TSV Wehden II ist, mit zwei Punkten weniger, direkt dahinter platziert.

Der Spitzenreiter hat sich während der vergangenen Winterpause prominent verstärkt. Mit Spielertrainer Jan-Niklas Kersten geht es seitdem steil bergauf. Am Ende wurde die Aufholjagd in der Tabelle der 2. Kreisklasse Nord sogar mit dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse belohnt, in der sie rein sportlich ohnehin besser aufgehoben sind.

Der TSV Wehden II wurde zum zweiten Mal hintereinander Meister der 2. Kreisklasse Süd und stieg in diesem Jahr in die neue eingleisige 1. Kreisklasse auf.

Die Gastgeber starteten mit einer Niederlage gegen die SG Nordholz/Oxstedt in die Saison und fuhren danach vier Siege in Folge ein. Jan-Niklas Kersten und Routinier Florian Alexander erzielten beide jeweils sechs Treffer in der Liga. Die Offensive ist mit 19 Treffern in fünf Spielen enorm torgefährlich. Hier wird der TSV besonders gefordert sein. Die Wehdener kommen über die mannschaftliche Geschlossenheit zum Erfolg und haben auch schon höher eingestufte Gegner zum Fallen gebracht. Spannung ist am Freitagabend also garantiert.