 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielvorbericht
– Foto: FuPa Lüneburg

Aufsteiger-Duell: Spieka erwartet Wehden II

Spitzenspiel unter Flutlicht

Verlinkte Inhalte

1. Kreisklasse Cux
SG Nordholz
TV Langen
TSV Wehdel
Altenbruch

Am Freitagabend kommt es zum Duell der Aufsteiger in der 1. Kreisklasse. Gleichzeitig ist das Duell schon ein Spitzenspiel in der noch jungen Saison. Der SV Spieka hat am vergangenen Wochenende die Tabellenführung übernommen und der TSV Wehden II ist, mit zwei Punkten weniger, direkt dahinter platziert.

Der Spitzenreiter hat sich während der vergangenen Winterpause prominent verstärkt. Mit Spielertrainer Jan-Niklas Kersten geht es seitdem steil bergauf. Am Ende wurde die Aufholjagd in der Tabelle der 2. Kreisklasse Nord sogar mit dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse belohnt, in der sie rein sportlich ohnehin besser aufgehoben sind.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Spieka
SV SpiekaSV Spieka
TSV Wehden
TSV WehdenWehden II
19:00

Der TSV Wehden II wurde zum zweiten Mal hintereinander Meister der 2. Kreisklasse Süd und stieg in diesem Jahr in die neue eingleisige 1. Kreisklasse auf.

Die Gastgeber starteten mit einer Niederlage gegen die SG Nordholz/Oxstedt in die Saison und fuhren danach vier Siege in Folge ein. Jan-Niklas Kersten und Routinier Florian Alexander erzielten beide jeweils sechs Treffer in der Liga. Die Offensive ist mit 19 Treffern in fünf Spielen enorm torgefährlich. Hier wird der TSV besonders gefordert sein. Die Wehdener kommen über die mannschaftliche Geschlossenheit zum Erfolg und haben auch schon höher eingestufte Gegner zum Fallen gebracht. Spannung ist am Freitagabend also garantiert.

Anpfiff in Spieka ist um 19.00 Uhr. Schiedsrichter der Partie ist Raik Hinsch und der SV Spieka wird wie gewohnt für ein reichliches Angebot an Speisen und Getränken sorgen.

Die weiteren Partien des Spieltags:

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Basbeck-Osten
FC Basbeck-OstenBasbeck
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen
15:00

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch
SG Beverstedt/Wellen
SG Beverstedt/WellenSG Beverstedt/Wellen
19:30

So., 14.09.2025, 14:30 Uhr
TV Langen
TV LangenTV Langen
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel
14:30

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bornberg
SV BornbergBornberg
FC Lune
FC LuneFC Lune
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz
FC Geestland
FC GeestlandGeestland II
15:00live

So., 14.09.2025, 12:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde II
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt II
12:00

Aufrufe: 011.9.2025, 18:25 Uhr
FuPa LüneburgAutor