Aufsteiger-Duell in Jüchen endet mit torlosem Remis

Nach der ersten Saisonniederlage im Topspiel gegen Ratingen am vergangenen Sonntag konnte Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler am Freitag wenigstens seine Heimserie verteidigen. Seit Mai 2024 haben die Jüchener nicht mehr auf ihrer Anlage an der Stadionstraße verloren. Und das bleibt auch nach dem 0:0 im Aufsteiger-Duell gegen den BW Dingden aus Hamminkeln so. Doch wirklich zufrieden war Trainer Daniel Klinger nicht mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Ex-Profi feiert Debüt

Nachdem er seine Jungs nach der Niederlage in Ratingen angesichts ihres engagierten Auftritts noch gelobt hatte, war die Gemütslage nach der Partie gegen Dingden anders. „Wir haben einfach kein gutes Spiel gemacht, dann muss man das auch mal klar sagen. Am Ende haben wir sogar noch Glück, dass Dingden bei einem Konter am Tor vorbeischießt“, so Klinger. Dass er neben drei gesperrten Spielern auch noch auf Tim Heubach verzichten musste, wollte der Trainer nicht als Entschuldigung gelten lassen. Schließlich seien die ersten zehn Minuten sehr stark gewesen, in der restlichen Spielzeit lief dagegen wenig zusammen, nicht eine 100-prozentige Torchance konnte der Trainer verzeichnen.