Aufsteiger-Duell in der Bayernliga Süd – Geretsried empfängt Schwaig

Der FC Sportfreunde Schwaig und der TuS Geretsried waren in der letzten Saison die Besten in der Landesliga Südost. Jetzt treffen sie das erste Mal in der neuen Liga aufeinander.

Schwaig – Kaum Zeit zum Verschnaufen bleibt derzeit dem Bayernligateam des FC Schwaig , denn nach dem 1:1 gegen den SV Heimstetten am Freitagabend in der NGL-Arena steht heute bereits die nächste Partie auf dem Programm. Um 18 Uhr ist der Landesligameister im Isaraustadion zu Gast beim TuS Geretsried.

Beide Teams kennen sich bestens, spielten sie doch in der letzten Saison noch gemeinsam in der Landesliga Südost. Nach einer überragenden Saison beider Mannschaften errang der FC Schwaig mit 15 Punkten Vorsprung die Meisterschaft und stieg direkt in die Bayernliga auf. Geretsried nahm als Tabellenzweiter den Umweg über die Relegation.

Und dort ist das Team aus dem Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen bereits bestens angekommen. Nach fünf absolvierten Spielen stehen bereits zehn Punkte zu Buche. Genauso viele wie für den FC Schwaig, der dafür aber sechs Spiele benötigte. Als Vater dieses Erfolgs gilt Trainer Daniel Dittmann, der, obwohl gerade einmal 25 Jahre alt, bereits in seine vierte Saison als Cheftrainer geht.

„Er ist ein junger, hochtalentierter Trainer, der sehr akribisch arbeitet. Ich schätze ihn sowohl als Trainer als auch als Mensch sehr.“, so Schwaigs Trainer Wiggerl Donbeck. Dittmann freut sich auf das Duell: „Beide Teams kennen sich bestens. Wir haben bisher noch nicht gegen Schwaig gewonnen und wollen das nun ändern. Wir haben keinerlei Druck und gehen deshalb unbefangen an die Sache heran.“

TuS wieder mit gefülltem Kader – Schwaig gilt als Favorit

Daran ändert auch die 0:5-Niederlage beim SV Schalding-Heining nichts. „Uns haben neben den Verletzten auch eine Handvoll Spieler gefehlt, die auf der Hochzeit unseres Spielers Taso Karpouzidis in Griechenland weilten. Die Jungs sind beim Duell gegen Schwaig wieder alle mit dabei“, ordnet Dittmann die Sache nüchtern ein.

„Trotzdem ist Schwaig für mich Favorit“, schiebt er mit einem Lächeln hinterher. Ob Favorit oder nicht, für Schwaigs Trainer Wiggerl Donbeck ist die Marschroute heute klar: „Wir müssen schneller im Spiel sein und hoch konzentriert zu Werke gehen. Sonst wird es gegen diesen starken Gegner sehr schwer. Wir wollten zu Hause gegen Heimstetten gewinnen, haben aber nur einen Punkt geholt. Deshalb stehen wir jetzt unter Zugzwang.“

Bilal Ibrahim gibt sein Comeback

Am Kader ändert sich wenig. Bilal Ibrahim ist nach überstandener Verletzung wieder mit an Bord. Tim Schels muss ebenso wie Fabio Groß weiterhin pausieren. Wie die Startelf aussehen wird, weiß Donbeck noch nicht: „Woitsche (Walter Werner/Co-Trainer) und ich werden die Trainingseindrücke besprechen.“⇥Tipp: 1:1