Der TSC Neuendettelsau um Felipe Adler (li.) musste beim TSV Nürnberg-Buch die siebte Niederlage der Saison hinnehmen. Im Aufsteigerduell gegen den TSV Windeck Burgebrach soll am Ende ein anderes Ergebnis zu Buche stehen. – Foto: Wolfgang Zink

Aufsteiger-Duell im Tabellenkeller: »Wollen drei Punkte mitnehmen« Aufsteiger hoffen auf Trendwende +++ Burgebrach sehnt Befreiungsschlag herbei

Im Duell zweier Aufsteiger steht für den TSC Neuendettelsau und den TSV Windeck Burgebrach am 15. Spieltag der Landesliga Nordost viel auf dem Spiel. Die Gastgeber rangieren mit 15 Punkten auf Platz 14, Burgebrach folgt mit 11 Zählern auf Rang 15 – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Neuendettelsau musste zuletzt beim 0:3 in Nürnberg-Buch eine bittere Niederlage hinnehmen. Dabei fiel das Ergebnis klarer aus, als es der Spielverlauf hergab. Trainer Dieter Kreiselmeier ordnet die Situation seines Teams mit viel Weitblick ein: „Man muss schon auch wissen, wo wir herkommen. Der TSC Neuendettelsau war bis zum Aufstieg in die Bezirksliga zwölf Jahre in der Kreisliga oder Kreisklasse. Unsere Spieler haben kaum höher gespielt – keiner bekommt Geld, das sind alles Einheimische.“ Kreiselmeier will trotz der jüngsten Negativserie Ruhe bewahren. „Wir lassen uns da jetzt nicht beirren oder unterkriegen. Es ist eine neue Situation, weil die Jungs die letzten Jahre kaum Spiele verloren haben und jetzt lernen müssen, mit Rückschlägen umzugehen“, sagt der Coach. „Nichtsdestotrotz wollen wir mit aller Macht versuchen, die Liga zu halten und möglichst schnell wieder Erfolgserlebnisse sammeln. Das ist wichtig, auch für die Psyche und das Selbstbewusstsein.“