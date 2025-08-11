Aufsteiger-Duell gegen Bochum II: SSVg Velbert peilt Zählbares an

Mit einer deftigen 0:3-Pleite musste sich die SSVg Velbert am vergangenen Wochenende beim Heimauftakt gegen den Wuppertaler SV geschlagen geben. Entscheidende Schlüsselszene der Begegnung war der aus Velbert-Sicht bittere Platzverweis gegen Innenverteidiger Felix Herzenbruch kurz vor der Halbzeitpause. Neben dem erfahrenen Abwehrmann muss Chefcoach Ismail Jaroui im Aufsteigerduell gegen die Reserve des VfL Bochum auf fünf weitere Akteure verzichten, dennoch bleibt der Übungsleiter zuversichtlich.

Mit jeweils einem Zähler sind sowohl die SSVg Velbert als auch der anstehende Kontrahent aus Bochum in die neue Spielzeit gestartet, während die SSVg zum Auftakt gegen Lotte punktete, kam die VfL-Reserve zuletzt zu einem starken Punktgewinn bei Fortuna Köln. Die Begegnung der beiden Aufsteiger findet dabei zu einer untypischen Anstoßzeit statt: Während die restlichen 16 Mannschaften den dritten Spieltag bereits hinter sich haben, steigt das Aufsteigerduell erst am heutigen Montagabend um 20 Uhr. Aus Sicht von Velbert-Coach Ismail Jaroui nicht gerade optimal.

Neben den verletzungsbedingten Ausfällen von Cellou Diallo, Tristan Duschke, Benjamin Hemcke, Aleksandar Gudalovic und Manuel Schiebener sowie dem rotgesperrten Herzenbruch stellt die ungewöhnliche Anstoßzeit eine „zusätzliche Herausforderung“ für die SSVg dar, wie Cheftrainer Jaroui klarstellt: „Wir spielen am Montag um 20 Uhr, da fast alle Spieler berufstätig sind ist das für uns eine zusätzliche Herausforderung.“ Während der Aufsteiger aus der Oberliga Niederrhein bereits seit Saisonbeginn einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen hat, gibt es personell auch positives zu vermelden: „Jonas Büchte, der kurz vor dem WSV-Spiel aus einer Verletzung zurückgekehrt ist, konnte in der vergangenen Woche wieder vollständig mittrainieren“, freut sich Jaroui über das anstehende Comeback des 24-jährigen Defensiv-Akteurs.

Mit Rückblick auf die Begegnung gegen den WSV am vergangenen Spieltag sei die Partie insbesondere durch den Platzverweis durchaus bitter verlaufen, dennoch gab es auch gute Phasen, wie der Cheftrainer erklärt: „Eine rote Karte beeinflusst natürlich immer ein Spiel. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der WSV ein Chancenplus, dennoch stand es 0:0 und die Partie war offen. Circa zehn Minuten vor dem Platzverweis hatte wir zudem eine gute Phase, umso ärgerlicher war der Einschnitt“, schlussfolgert Jaroui. Der umstrittene Feldverweis gegen Ex-Profi Herzenbruch sei dabei aus Sicht des Übungsleiters „gemäß Regelwerk korrekt, auch wenn sie für uns sehr unglücklich war.“

„Wollen gegen jede Mannschaft punkten“

Die Partie gegen den Mitaufsteiger aus Bochum verspricht dabei in jedem Fall eine spannende zu werden, schließlich geht es für die beiden Kontrahenten um den ersten Dreier der noch jungen Spielzeit. Chefcoach Jaroui weiß, worauf es im Duell mit der 2. Bundesliga-Reserve ankommen wird: „Entscheidend wird sein, gut in die Zweikämpfe zu kommen und technisch starken Bochumern keine Freiräume zu lassen, um ihr Spiel aufzuziehen. Gegen Fortuna Köln haben sie bereits gezeigt, über welche Qualität sie verfügen“, ordnet Jaroui den anstehenden Gegner ein und resümiert: „Wir wollen grundsätzlich gegen jede Mannschaft punkten, dafür müssen wir immer an unsere Leistungsgrenze gehen, auch gegen Bochum.“