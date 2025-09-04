Aufsteiger-Duell der Gegensätze: Wer war noch einmal Meister?

Ja, es ist auch ein Mittelfranken-Duell, wenn der SC Großschwarzenlohe am Freitagabend den FSV Stadeln empfängt. Eine besondere Note bekommt diese Partie aber nicht nur wegen den geographischen Begebenheiten, sondern auch, weil es ein Aufsteiger-Duell ist. Ein Aufsteiger-Duell der Gegensätze. Vergangene Saison noch hatten die Gastgeber die Nase vorne, Großschwarzenlohe wurde in der Landesliga Nordost Meister - neun Punkte vor Stadeln, das über die Relegation in die Bayernliga nachziehen konnte.
"Auch wir hatten das Zeug dazu, Meister zu werden", ist FSV-Trainer Manfred Dedaj im Rückblick überzeugt. "Die Qualität dazu war da, aber wir hätten in der Hinrunde konstanter spielen müssen." Zu sehr will sich der 51-Jährige jedoch nicht mit der Vergangenheit aufhalten. Weil man sich davon nichts mehr kaufen kann, ohnehin die Gegenwart im schnelllebigen Fußball ausschlaggebend ist. Und das berühmt-berüchtigte Momentum spricht für sein Team. Perst, Roth & Co. sind spektakulär in die Saison gestartet, rangieren vor dem 9. Spieltag auf Rang 2 - und gehören zu den absoluten Überraschungen bisher.
Ganz anders Großschwarzenlohe. Der amtierende Landesliga-Meister ist nicht nur Schlusslicht, sondern sogar noch ganz ohne Sieg. Dennoch ist man im SC-Lager nach wie vor optimistisch. "Wir bleiben dran und ich bin überzeugt davon, durch harte Arbeit, Zusammenhalt und Leidenschaft ändert sich das irgendwann", bleibt Spielertrainer Fabian Schäll trotz enttäuschendem Saisonstart positiv gestimmt. Seine Team ist schlicht und einfach das nicht gelungen, was Stadeln geschafft hat. "Sie haben den Flow perfekt mitgenommen - und sich zudem smart verstärkt."
Spielfrei: FC Eintracht Bamberg
Freitag
Michael Riester (Trainer, Weiden): "Das erste Derby beim Jahn innerhalb von sieben Tagen haben wir souverän für uns entscheiden können. Schon allein die Tatsache, dass von den 150 Zuschauern 100 aus Weiden gekommen sind, hat uns einen klasse Schub gegeben. Daher hoffen wir darauf, auch gegen den Dauerrivalen aus Hof viele positive und lautstarke Fans auf unserer Seite zu haben. Es ist verdammt wichtig, in so einer Entwicklungsphase das Gefühl sowie das Vertrauen der Zuschauer und des Vereins hinter sich zu haben."
Personal: Bis auf die langzeitverletzten Adrian Hoti und Stefan Pühler volle Kapelle.
Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Flutlichtspiele am Wasserwerk haben immer einen besonderen Reiz. Wir freuen uns auf die Partie und wollen an die zuletzt gezeigten Auswärtsauftritte anknüpfen. Die SpVgg Weiden am aktuellen Tabellenstand zu messen, wäre fahrlässig. Wir wissen um die Qualität in ihrem Kader und müssen wieder alles raushauen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen."
Personal: Der komplette Kader ist einsatzfähig.
Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Extrem bitter, wenn man in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer kassiert. Aber wir haben gegen den Tabellenführer über weite Strecken sehr gut dagegengehalten, diszipliniert gearbeitet und gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft der Liga mithalten können. Wir hatten viele enge Spiele, wo Kleinigkeiten entschieden haben. Aber wir lassen uns davon nicht brechen. Im Gegenteil: Wir wollen das Momentum durch harte Arbeit, Zusammenhalt und Leidenschaft wieder auf unsere Seite ziehen."
Personal: Tim Koszorus (krank), Sebastian Kräftner (Knieverletzung), Maximilian Merk, Christoph Schulz, Justin Opcin (alle Kreuzbandriss), Jan Sperber (privat verhindert) und Philipp Schwarz (gesperrt) können nicht auflaufen.
Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Neuer Spieltag, weiteres Auswärtsspiel - wir wollen wieder um drei Punkte kämpfen. Wir kennen uns bestens aus der Liga. Aber ob Großschwarzenlohe nun Mitaufsteiger ist, ist völlig egal. Wir werden alles daran setzen, erfolgreich aus diesem Duell heraus zu gehen."
Personal: Keine Ausfälle.
Tim Olschewski (Co-Spielertrainer, Kornburg): "Gebenbach ist nach ihrem schwierigen Start zuletzt phasenweise deutlich verbessert aufgetreten. Wir wissen, dass sie alles geben werden, um wieder in die Spur zu kommen - individuell sind sie ohnehin stark besetzt. Für uns ist klar: Wir wollen unbedingt drei Punkte holen, um oben dranzubleiben. Dafür müssen wir unsere Leistung bestätigen und vor dem Tor noch entschlossener sein. Wenn wir das auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel für uns entscheiden werden."
Personal: Marcel Schelle (langzeitverletzt) und Bastian Herzner (beruflich) fehlen. Zudem könnte es sein, dass in Abwesenheit von Cheftrainer Hendrik Baumgart und Torwart-Coach Marcel Schumacher Co-Spielertrainer Tim Olschewski den Platz an der Linie bevorzugt.
Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Wir spielen gegen einen absolute Top-Mannschaft in dieser Liga, die mit vielen guten Einzelspielern besetzt ist. In Cham 0:0 zu spielen, ist eine Ansage. Dementsprechend müssen wir hochkonzentriert zu Werke gehen und an die erste Halbzeit gegen Eltersdorf anknüpfen, um in Kornburg bestehen zu können."
Personal: Alle Mann an Bord!
Samstag
Fortuna Regensburg hat bis dato keine Informationen geschickt
Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "Der Sieg gegen Coburg hat natürlich gut getan und war enorm wichtig für uns. Viel mehr als mal ganz kurz durchzuatmen war dann aber auch nicht drin, da die Liga knallhart ist und momentan jede Woche ein Überlebenskampf ansteht. In Regensburg erwartet uns nun ein Gegner, der in der Bayernliga seit dem 9. November 2024 ungeschlagen ist auf heimischem Geläuf. Nicht nur das unterstreicht, dass wir auf ein absolutes Schwergewicht der Liga treffen und vor allem mental total bereit sein müssen, um diese Hürde am Samstag nehmen zu können."
Personal: Noah Zuljevic hat sich gegen Coburg schwer am Knie verletzt und fällt lange was. Er teilt nun das Schicksal von Sebastien Döring, Simon Schäffer, Luca Forster und Hendrik Hansen. Hinzu kommen zwei, drei angeschlagene bzw. erkrankte Spieler.
Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Nach der Niederlage in Würzburg sind wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Wir haben die ersten zehn Minuten komplett verschlafen und in der Folge noch Glück gehabt, nicht höher in Rückstand zu geraten. Nach der Halbzeit haben wir es versäumt, aus unseren Chancen den Anschluss herzustellen. Am Ende eine bittere Niederlage für uns. Der Blick richtet sich nun auf das Heimspiel gegen Cham. Wir treffen am Samstag auf eine gestandene Mannschaft, wollen allerdings unbedingt die drei Punkte in Coburg lassen."
Es fehlen: Jonathan Baur (privat), Cankut Civelek, Ricardo König, Lars Schilling, Julius Kaul (alle im Aufbau), Norik Höhn, Maximilian Kling (alle verletzt), Moritz Heland, Neo Künstler und Moritz-Luca Hopf (alle U 19) werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.
Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Wir haben eine knifflige Aufgabe vor der Brust. Unsere Kadersituation ist angespannt und wir spielen gegen einen starken Aufsteiger. Dieser Umstand ist nicht einfach, aber wir wollen uns beweisen und an dieser Aufgabe wachsen."
Personal: Jakub Hrudka, Alexander Sigl, Niko Becker, Finn Steinhauser, Christopher Lindner (alle verletzt), Michael Lamecker und Raphael Huber (beide krank) fallen aus.
Sonntag
Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Die Duelle mit Erlangen waren mit die interessantes und besten Spiele vergangene Spielzeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich der ATSV in der Tabelle oben festsetzen wird. Sie haben eine sehr hohe individuelle und fußballerische Qualität. Es hat großen Spaß gemacht und es wird großen Spaß machen!"
Personal: Justin Nottrodt (Mandel-Entzündung) und Donald Nduka (Sprunggelenk) sind - neben den Langzeitverletzten - außer Gefecht. Johann Chirinos (U21/Honduras), Noel Lakatos (U19/Ungarn) und Massimo Agostinelli (U21/Luxemburg) waren zuletzt auf Länderspielreise - wie sie diese verdaut haben, wird sich zeigen.
Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Nach unserem Erfolg gegen Fortuna Regensburg erwartet uns der nächste Brocken. Ingolstadt II ist eine typische NLZ-Mannschaft, die nie aufgibt, sehr hoch steht und sich jeder für die erste Mannschaft beweisen will. Taktisch und läuferisch erwartet uns also eine schwierige Aufgabe."
Personal: Jeffrey Stielke trainiert nach seiner Blinddarm-OP wieder, ein Einsatz kommt aber für ihn wohl noch zu früh. Einen Schritt weiter ist Florian Markert nach seinem Kreuzbandriss: Der 20-Jährige hat bereits einige Minuten Spielzeit bekommen.
Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Nach dem Stadeln-Spiel sind wir auf dem Zahnfleisch daher gekommen. Gott sei Dank konnten wir uns aber erholen. Jahn Regensburg II hat aktuell noch nicht so viele Punkte geholt: Eine sehr junge, aber auch sehr spielstarke Mannschaft. Der Tabellenplatz sagt rein gar nichts über deren Qualität aus. Insgesamt ist eine U21 immer eine Wundertüte. Deshalb fokussieren wir uns auf unsere eigenes Spiel."
Personal: Viele, viele angeschlagene Spieler - zu Beginn der spielfreien Woche konnten nur elf Kadermitglieder trainieren.
Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Der ASV Neumarkt ist gut in die Saison gestartet und Zuhause noch ungeschlagen. Wir müssen von Beginn an sehr konzentriert sein und uns im Defensivspiel verbessern."
Personal: Titus Knoche (Muskelverletzung) und Volodymyr Kharabara (Sehnenreizung) werden nicht auf dem Spieleberichtsbogen zu finden sein.
Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Den Schwung der positiven Ergebnisse der vergangenen Wochen wollen wir natürlich mitnehmen in diese Partie und unseren Lauf so lange wie möglich fortsetzen. Neudrossenfeld steht nicht umsonst da oben und ist gut drauf. Wir müssen an die zweite Hälfte in Gebenbach anknüpfen und uns weiterhin alles erarbeiten. Dann hast du dir auch die anschließende Maß auf der Kärwa verdient.“
Personal: Felix Rippert kehrt nach seinem Außenbandriss zurück in den Quecken-Kader. Axel Hofmann hat weiterhin mit Wadenproblemen zu kämpfen und Hiroki Akimoto muss eine Rotsperre von zwei Spielen absitzen. Verletzt fehlen weiterhin: Kevin Bär (Langzeitverletzung), Tobias Herzner (Teilriss des Kreuzbands), Marco Niedermayer (Muskelfaserriss) und Niclas Egerer (Achillessehnenriss). Oben drauf gibt's noch einige Fragezeichen.
Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Wir konnten etwas Wunden lecken und freuen uns auf die nächsten Aufgaben. Auswärts bei meinem persönlichen Meisterschaftsfavoriten ist das leichteste Spiel der Saison. Sie sind in die Spur gekommen, wir sind natürlich Außenseiter, aber wollen wieder mit viel Leidenschaft, Mentalität, aber auch spielerischen Elementen versuchen, erfolgreich zu sein. Wenn wir das auf den Platz bekommen, ist es richtig eklig gegen uns und wir können jeden schlagen. Wenn nicht, dann nicht..."
Personal: Mit Fragezeichen versehen könnten jan-Herbert Linz, Lucas Hümmer, Stefan Kolb und Mikel Seiter in den Kader zurückkehren.