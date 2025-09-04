Aufsteiger-Duell der Gegensätze: Wer war noch einmal Meister?

Ja, es ist auch ein Mittelfranken-Duell, wenn der SC Großschwarzenlohe am Freitagabend den FSV Stadeln empfängt. Eine besondere Note bekommt diese Partie aber nicht nur wegen den geographischen Begebenheiten, sondern auch, weil es ein Aufsteiger-Duell ist. Ein Aufsteiger-Duell der Gegensätze. Vergangene Saison noch hatten die Gastgeber die Nase vorne, Großschwarzenlohe wurde in der Landesliga Nordost Meister - neun Punkte vor Stadeln, das über die Relegation in die Bayernliga nachziehen konnte.

"Auch wir hatten das Zeug dazu, Meister zu werden", ist FSV-Trainer Manfred Dedaj im Rückblick überzeugt. "Die Qualität dazu war da, aber wir hätten in der Hinrunde konstanter spielen müssen." Zu sehr will sich der 51-Jährige jedoch nicht mit der Vergangenheit aufhalten. Weil man sich davon nichts mehr kaufen kann, ohnehin die Gegenwart im schnelllebigen Fußball ausschlaggebend ist. Und das berühmt-berüchtigte Momentum spricht für sein Team. Perst, Roth & Co. sind spektakulär in die Saison gestartet, rangieren vor dem 9. Spieltag auf Rang 2 - und gehören zu den absoluten Überraschungen bisher. Ganz anders Großschwarzenlohe. Der amtierende Landesliga-Meister ist nicht nur Schlusslicht, sondern sogar noch ganz ohne Sieg. Dennoch ist man im SC-Lager nach wie vor optimistisch. "Wir bleiben dran und ich bin überzeugt davon, durch harte Arbeit, Zusammenhalt und Leidenschaft ändert sich das irgendwann", bleibt Spielertrainer Fabian Schäll trotz enttäuschendem Saisonstart positiv gestimmt. Seine Team ist schlicht und einfach das nicht gelungen, was Stadeln geschafft hat. "Sie haben den Flow perfekt mitgenommen - und sich zudem smart verstärkt." Spielfrei: FC Eintracht Bamberg Freitag

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 19:00 live PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Das erste Derby beim Jahn innerhalb von sieben Tagen haben wir souverän für uns entscheiden können. Schon allein die Tatsache, dass von den 150 Zuschauern 100 aus Weiden gekommen sind, hat uns einen klasse Schub gegeben. Daher hoffen wir darauf, auch gegen den Dauerrivalen aus Hof viele positive und lautstarke Fans auf unserer Seite zu haben. Es ist verdammt wichtig, in so einer Entwicklungsphase das Gefühl sowie das Vertrauen der Zuschauer und des Vereins hinter sich zu haben." Personal: Bis auf die langzeitverletzten Adrian Hoti und Stefan Pühler volle Kapelle. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Flutlichtspiele am Wasserwerk haben immer einen besonderen Reiz. Wir freuen uns auf die Partie und wollen an die zuletzt gezeigten Auswärtsauftritte anknüpfen. Die SpVgg Weiden am aktuellen Tabellenstand zu messen, wäre fahrlässig. Wir wissen um die Qualität in ihrem Kader und müssen wieder alles raushauen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen." Personal: Der komplette Kader ist einsatzfähig.

Kornburg muss an diesem Wochenende auf Trainer Hendrik Baumgart verzichten. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Extrem bitter, wenn man in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer kassiert. Aber wir haben gegen den Tabellenführer über weite Strecken sehr gut dagegengehalten, diszipliniert gearbeitet und gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft der Liga mithalten können. Wir hatten viele enge Spiele, wo Kleinigkeiten entschieden haben. Aber wir lassen uns davon nicht brechen. Im Gegenteil: Wir wollen das Momentum durch harte Arbeit, Zusammenhalt und Leidenschaft wieder auf unsere Seite ziehen." Personal: Tim Koszorus (krank), Sebastian Kräftner (Knieverletzung), Maximilian Merk, Christoph Schulz, Justin Opcin (alle Kreuzbandriss), Jan Sperber (privat verhindert) und Philipp Schwarz (gesperrt) können nicht auflaufen. Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Neuer Spieltag, weiteres Auswärtsspiel - wir wollen wieder um drei Punkte kämpfen. Wir kennen uns bestens aus der Liga. Aber ob Großschwarzenlohe nun Mitaufsteiger ist, ist völlig egal. Wir werden alles daran setzen, erfolgreich aus diesem Duell heraus zu gehen." Personal: Keine Ausfälle.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg DJK Gebenbach Gebenbach 19:00 live PUSH

Tim Olschewski (Co-Spielertrainer, Kornburg): "Gebenbach ist nach ihrem schwierigen Start zuletzt phasenweise deutlich verbessert aufgetreten. Wir wissen, dass sie alles geben werden, um wieder in die Spur zu kommen - individuell sind sie ohnehin stark besetzt. Für uns ist klar: Wir wollen unbedingt drei Punkte holen, um oben dranzubleiben. Dafür müssen wir unsere Leistung bestätigen und vor dem Tor noch entschlossener sein. Wenn wir das auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel für uns entscheiden werden." Personal: Marcel Schelle (langzeitverletzt) und Bastian Herzner (beruflich) fehlen. Zudem könnte es sein, dass in Abwesenheit von Cheftrainer Hendrik Baumgart und Torwart-Coach Marcel Schumacher Co-Spielertrainer Tim Olschewski den Platz an der Linie bevorzugt. Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Wir spielen gegen einen absolute Top-Mannschaft in dieser Liga, die mit vielen guten Einzelspielern besetzt ist. In Cham 0:0 zu spielen, ist eine Ansage. Dementsprechend müssen wir hochkonzentriert zu Werke gehen und an die erste Halbzeit gegen Eltersdorf anknüpfen, um in Kornburg bestehen zu können." Personal: Alle Mann an Bord! Samstag

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna Würzburger FV WürzburgerFV 15:00 live PUSH

Fortuna Regensburg hat bis dato keine Informationen geschickt Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "Der Sieg gegen Coburg hat natürlich gut getan und war enorm wichtig für uns. Viel mehr als mal ganz kurz durchzuatmen war dann aber auch nicht drin, da die Liga knallhart ist und momentan jede Woche ein Überlebenskampf ansteht. In Regensburg erwartet uns nun ein Gegner, der in der Bayernliga seit dem 9. November 2024 ungeschlagen ist auf heimischem Geläuf. Nicht nur das unterstreicht, dass wir auf ein absolutes Schwergewicht der Liga treffen und vor allem mental total bereit sein müssen, um diese Hürde am Samstag nehmen zu können." Personal: Noah Zuljevic hat sich gegen Coburg schwer am Knie verletzt und fällt lange was. Er teilt nun das Schicksal von Sebastien Döring, Simon Schäffer, Luca Forster und Hendrik Hansen. Hinzu kommen zwei, drei angeschlagene bzw. erkrankte Spieler.