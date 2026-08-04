Aufsteiger Dobersdorf/P. verliert in Hälfte zwei das Gleiichgewicht von Ismail Yesilyurt · Gestern, 12:01 Uhr · 0 Leser

Morten Bossmann erzielt für die SG Dobersdorf-P. das erste Tor in der neuen Spielklasse. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Verbandsliga-Ouvertüre hat sich für den Aufsteiger SG Dobersdorf/Probsteierhagen ganz anders entwickelt als erhofft. Gegen den TSV Flintbek, der die Vorsaison auf dem 13. Platz beendet hatte, musste die Spielgemeinschaft eine schmerzhafte 1:5 (1:1)-Heimniederlage hinnehmen. Ganz anders war die Gefühlslage beim Gegner: Stephan Mordhorst durfte sich bei seinem Pflichtspieleinstand als neuer Flintbeker Coach über einen gelungenen Einstand freuen, der sich nach einer Leistungssteigerung nach dem Wechsel auch im Resultat widerspiegelte.

Dabei erwischten die Hausherren den besseren Start in die Partie. Nach einer guten Anfangsphase der Gäste, in der diese ihre Tormöglichkeiten ungenutzt ließen, unterlief den Flintbekern in der 20. Minute ein Riesenfehler im eigenen Ballbesitz. Tjark-Morten Bossmann profitierte davon und brachte den Aufsteiger überraschend mit 1:0 in Führung. Schockmoment und Ausgleich kurz vor der Pause „Danach hatten wir echt kurzzeitig zehn Minuten Probleme in der ersten Halbzeit, hatten keinen Zugriff mehr, waren so ein bisschen von der Rolle“, beschrieb Flintbeks Co-Trainer Marcel Naeve die kurze Schockphase nach dem Rückstand – bedingt durch durchwachsene Testspiele im Vorfeld. Doch die Gäste fingen sich wieder: Kurz vor dem Pausenpfiff war es Sebastian Klimmek, der eine Hereingabe per Chipball mustergültig zum wichtigen 1:1-Ausgleich verwertete (41.).

Sebastian Klimmekt hat das Toreschießen nicht verlernt und trifft zum wichtigen 1-1. – Foto: Ismail Yesilyurt

Joker stechen nach ausgeglichenem Beginn Der zweite Durchgang begann zunächst ausgeglichen, wobei die Gäste nun mehr Druck entfalteten. Den entscheidenden Impuls brachte schließlich das glückliche Mordhorst-Händchen bei den Einwechslungen. Der eingewechselte Fynn-Niklas Nordheim brachte den TSV in der 71. Minute mit 2:1 in Führung, ehe Burak Özcan nur vier Minuten später auf 3:1 erhöhte (75.). Lange Unterbrechung und spätes Torfestival Die Schlussphase war dann von einer längeren Unterbrechung überschattet: Nach einem unglücklichen Kopfzusammenprall in der 80. Minute musste die Partie kurzzeitig unterbrochen werden – an dieser Stelle beste Genesungswünsche an den betroffenen Spieler der SG Dobersdorf/Probsteierhagen.