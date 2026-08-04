 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Aufsteiger Dobersdorf/P. verliert in Hälfte zwei das Gleiichgewicht

von Ismail Yesilyurt · Gestern, 12:01 Uhr · 0 Leser
Morten Bossmann erzielt für die SG Dobersdorf-P. das erste Tor in der neuen Spielklasse.
Morten Bossmann erzielt für die SG Dobersdorf-P. das erste Tor in der neuen Spielklasse. – Foto: Ismail Yesilyurt

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Die Verbandsliga-Ouvertüre hat sich für den Aufsteiger SG Dobersdorf/Probsteierhagen ganz anders entwickelt als erhofft. Gegen den TSV Flintbek, der die Vorsaison auf dem 13. Platz beendet hatte, musste die Spielgemeinschaft eine schmerzhafte 1:5 (1:1)-Heimniederlage hinnehmen. Ganz anders war die Gefühlslage beim Gegner: Stephan Mordhorst durfte sich bei seinem Pflichtspieleinstand als neuer Flintbeker Coach über einen gelungenen Einstand freuen, der sich nach einer Leistungssteigerung nach dem Wechsel auch im Resultat widerspiegelte.

Dabei erwischten die Hausherren den besseren Start in die Partie. Nach einer guten Anfangsphase der Gäste, in der diese ihre Tormöglichkeiten ungenutzt ließen, unterlief den Flintbekern in der 20. Minute ein Riesenfehler im eigenen Ballbesitz. Tjark-Morten Bossmann profitierte davon und brachte den Aufsteiger überraschend mit 1:0 in Führung.

Schockmoment und Ausgleich kurz vor der Pause

„Danach hatten wir echt kurzzeitig zehn Minuten Probleme in der ersten Halbzeit, hatten keinen Zugriff mehr, waren so ein bisschen von der Rolle“, beschrieb Flintbeks Co-Trainer Marcel Naeve die kurze Schockphase nach dem Rückstand – bedingt durch durchwachsene Testspiele im Vorfeld. Doch die Gäste fingen sich wieder: Kurz vor dem Pausenpfiff war es Sebastian Klimmek, der eine Hereingabe per Chipball mustergültig zum wichtigen 1:1-Ausgleich verwertete (41.).

Sebastian Klimmekt hat das Toreschießen nicht verlernt und trifft zum wichtigen 1-1.
Sebastian Klimmekt hat das Toreschießen nicht verlernt und trifft zum wichtigen 1-1. – Foto: Ismail Yesilyurt

Joker stechen nach ausgeglichenem Beginn

Der zweite Durchgang begann zunächst ausgeglichen, wobei die Gäste nun mehr Druck entfalteten. Den entscheidenden Impuls brachte schließlich das glückliche Mordhorst-Händchen bei den Einwechslungen. Der eingewechselte Fynn-Niklas Nordheim brachte den TSV in der 71. Minute mit 2:1 in Führung, ehe Burak Özcan nur vier Minuten später auf 3:1 erhöhte (75.).

Lange Unterbrechung und spätes Torfestival

Die Schlussphase war dann von einer längeren Unterbrechung überschattet: Nach einem unglücklichen Kopfzusammenprall in der 80. Minute musste die Partie kurzzeitig unterbrochen werden – an dieser Stelle beste Genesungswünsche an den betroffenen Spieler der SG Dobersdorf/Probsteierhagen.

Nach der langen Pause fanden die Gäste besser zurück in den Rhythmus und bauten das Ergebnis in der Nachspielzeit durch einen weiteren Treffer von Fynn-Niklas Nordheim (90.+33) sowie das Tor von Joshua Vinh Grimm (90.+38) noch zum auch in dieser Höhe verdienten 5:1 aus. Flintbek klettert damit erfolgreich aus den Startlöchern, während für den Aufsteiger in den kommenden Wochen Aufbauarbeit ansteht.

Stimme zum Spiel

Marcel Naeve (Co-Trainer TSV Flintbek)

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Dobersdorfer SV
Dobersdorfer SVDobersdorf
TSV Flintbek
TSV FlintbekFlintbek
1
5
Abpfiff

  • SG Dobersdorf/P’hagen: Niklas Matthies – Per Schlotfeldt (90. +29 Tony Döring), Henrik Tobies (80. Danny Heese), Timo Federwisch, Colin Völter (71. Mika Kramp), Patrick Mierse, Tjark-Morten Bossmann, Bastian Matthies, Sven Wienand (54. Marcel Gonda), Kristof Filipiak, Dennis Wedemann (29. Tim Schümann)
  • Trainer: Thomas Matthies
  • TSV Flintbek: Tjark Klarmann – Joshua Vinh Grimm, Christoph Rober, Goran Todic (53. Jan Niklas Ratjen) Florian Wischnewski (70. Malik Ferhat), Toke Koerner (80. Dariush Sommerfeld) – Nils Tietgen (90. +31 Andreas Buessau), Corvin Rehder, Niklas Kock, Burak Özcan – Sebastian Klimmek (55. Fynn-Niklas Nordheim),
  • Trainer: Stephan Mordhorst
  • Schiedsrichter: Felix Barrot (Eutin 08)
  • Assistenten: Niklas Viebeg, Stephan Rinow
  • Zuschauer: 150
  • Tore: 1:0 Tjark-Morten Bossmann (20.), 1:1 Sebastian Klimmek (41.), 1:2 Fynn-Niklas Nordheim (71.), 1:3 Burak Özcan (75.), 1:4 Fynn-Niklas Nordheim (90. +33), 1:5 Joshua Vinh Grimm (90. +38)