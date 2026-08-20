Aufsteiger Doberaner FC empfängt Kühlungsborn zum vorgezogenen Spiel

Am Samstag, dem 22. August, empfängt Aufsteiger Doberaner FC um 14 Uhr im vorgezogenen 14. Spieltag den FSV Kühlungsborn. Doberan kehrt als Meister der Landesliga West und mit einer starken Offensive, 91 geschossene Tore in 26 Spielen, in die Verbandsliga zurück, zeigte sich in der Vorbereitung schwankend: Auf eine 2:8-Niederlage gegen den Güstrower SC folgte ein 3:3 gegen Wittenbeck und zuletzt ein 3:0-Sieg gegen den TSV Bützow im letzten Test.

Kühlungsborn belegte in der Vorsaison Platz fünf, das beste Ergebnis seit dem Aufstieg 2018, und musste zum Vorbereitungsstart eine 0:12-Niederlage gegen Hansa Rostock hinnehmen, fing sich danach aber mit deutlichen Siegen, unter anderem einem 8:0 gegen Anker Wismar II. Für den Aufsteiger aus Bad Doberan wartet damit gleich zum Auftakt ein früher Härtetest gegen einen gestandenen Verbandsligisten.

---

Das sind die Partien des 1. Spieltags:



