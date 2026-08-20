 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Aufsteiger Doberaner FC empfängt Kühlungsborn zum vorgezogenen Spiel

Schon vor dem 1. Spieltag der Saison in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern kommt es am Samstag zu einem vorgezogenen Duell.

von fue · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FSV Kühlungsborn

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Bevor die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende vom 28. bis 30. August offiziell in die neue Saison startet, wird ein weiteres Spiel bereits vorgezogen: Am Samstag, den 22. August, empfängt der Doberaner FC um 14 Uhr den FSV Kühlungsborn zur Partie vom 14. Spieltag. Das Auftaktspiel der Saison, ebenso vorgezogen, gewann der 1. FC Neubrandenburg mit 4:1 gegen den SV Pastow.

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Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
Doberaner FC
Doberaner FCDoberaner FC
FSV Kühlungsborn
FSV KühlungsbornKühlungsborn
14:00

Am Samstag, dem 22. August, empfängt Aufsteiger Doberaner FC um 14 Uhr im vorgezogenen 14. Spieltag den FSV Kühlungsborn. Doberan kehrt als Meister der Landesliga West und mit einer starken Offensive, 91 geschossene Tore in 26 Spielen, in die Verbandsliga zurück, zeigte sich in der Vorbereitung schwankend: Auf eine 2:8-Niederlage gegen den Güstrower SC folgte ein 3:3 gegen Wittenbeck und zuletzt ein 3:0-Sieg gegen den TSV Bützow im letzten Test.

Kühlungsborn belegte in der Vorsaison Platz fünf, das beste Ergebnis seit dem Aufstieg 2018, und musste zum Vorbereitungsstart eine 0:12-Niederlage gegen Hansa Rostock hinnehmen, fing sich danach aber mit deutlichen Siegen, unter anderem einem 8:0 gegen Anker Wismar II. Für den Aufsteiger aus Bad Doberan wartet damit gleich zum Auftakt ein früher Härtetest gegen einen gestandenen Verbandsligisten.

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Das sind die Partien des 1. Spieltags:

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
FC Förderkader Rene Schneider
FC Förderkader Rene SchneiderFörderkader
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald II
14:00

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Fr., 28.08.2026, 19:45 Uhr
FSV Bentwisch
FSV BentwischBentwisch
Penzliner SV
Penzliner SVPenzliner SV
19:45

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So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Doberaner FC
Doberaner FCDoberaner FC
FC Schönberg 95
FC Schönberg 95FC Schönberg
15:00

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Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
MSV Pampow
MSV PampowMSV Pampow
SV Pastow
SV PastowSV Pastow
19:30

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Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
SV Warnemünde
SV WarnemündeSV Warnemü.
SV Hafen Rostock 1961
SV Hafen Rostock 1961SV Hafen
14:00

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Sa., 29.08.2026, 13:00 Uhr
1. FC Neubrandenburg 04
1. FC Neubrandenburg 04Neubranden.
Rostocker FC
Rostocker FCRostocker FC
13:00

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So., 30.08.2026, 14:00 Uhr
VfL Bergen 94
VfL Bergen 94Bergen 94
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
14:00

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Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
Malchower SV 90
Malchower SV 90Malchower SV
FSV Kühlungsborn
FSV KühlungsbornKühlungsborn
19:30


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