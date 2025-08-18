Aufsteiger Dietersheim und Ober-Olm II finden sich direkt ein

Spvgg-Trainer Christoph Friedrich teilte mit: „Es war ein sehr positiver Start für uns in der neuen Liga. In der ersten halben Stunde haben wir richtig guten Fußball gespielt und sind auch verdient in Führung gegangen. Dann haben wir es verpasst, das 2:0 nachzulegen.” Nach der ersten Trinkpause hätten die Dietersheimer die Kontrolle verloren, wodurch sie förmlich um den Ausgleich gebettelt hätten. Dieser blieb aber bis zum Abpfiff aus, weil die Hausherren den „Kampf” sehr gut annahmen.

„Wir waren von Anfang an spielbestimmend und haben uns auch von dem unberechtigten und absolut unsportlich geschundenen Elfmeter nicht beirren lassen. Nach unserem Doppelschlag und der kurz darauffolgenden roten Karte des Gegners war das Spiel eigentlich gelaufen. In der Folge müssen wir unsere Chancen definitiv besser ausspielen und effizienter vor dem Tor sein, dann hätte am Ende auch ein ganz anderes Ergebnis herausspringen können”, berichtete TSG-Spielertrainer Leon Eden.

SG-Trainer Dilsad Özsoy sagte: „Zum Start in die neue Saison hat sich meine Mannschaft in guter Verfassung gezeigt. Am ersten Spieltag lässt sich generell schwer einschätzen, wo man steht. Umso glücklicher bin ich über unseren Auftakt und den Sieg. Wir haben bewiesen, dass wir auf den Punkt da sind. Gegen einen sich zu keinem Zeitpunkt aufgebenden Gegner ist es uns über weite Strecken gelungen, ein kontrolliertes Spiel aufzuziehen. Dennoch haben wir Verbesserungsbedarf. Vor allem die Gegentore können wir insgesamt konsequenter und besser wegverteidigen. Daran werden wir arbeiten.” Der 21-jährige Luke Reichwald glänzte auf Seiten der SG mit vier Treffern.

VfL-Spielertrainer Mergim Ramadani teilte mit, dass den Gästen nicht genügend Spieler zur Verfügung gestanden hätten. Somit wird die Partie voraussichtlich für die Finther gewertet werden.

SV Ober-Olm II – TSG Heidesheim 3:1 (1:1)

Die zweite Mannschaft der Ober-Olmer findet sich auch eine Klasse höher zurecht. Gegen die TSG Heidesheim gelang nach zwischenzeitlichem 1:1-Gleichstand zur Pause im zweiten Spielabschnitt der 3:1-Heimerfolg.

Tore: 1:0 Aiden Matthew Kennedy (4.), 1:1 Lars Kahlert (30.), 2:1 Pedro Jose Barbosa Concalves (76.), 3:1 Raphael Kronenburg (87.)

SV Alemannia Waldalgesheim II – TSG Hechtsheim 4:1 (2:1)

„Wir sind sehr gut in das erste Ligaspiel reingekommen und haben vor allem in den ersten 20 Minuten nicht einen Moment den Fuß vom Gas genommen. Durch die große Anstrengung haben wir in der Folge etwas zurückgeschaltet und Hechtsheim das Spiel überlassen, welche dann vor allem zum Ende der ersten Halbzeit verdient zum Anschluss gekommen sind. Die TSG ist auch besser aus der Kabine gekommen, doch spätestens mit dem 3:1 war das Spiel mehr oder weniger entschieden. In der Folge haben wir das Ergebnis verwaltet und Hechtsheim ist erst in der Schlussphase nochmal zu einer Großchance gekommen. Alles in allem ein verdienter Sieg zum Saisonbeginn”, so das Fazit von Max Heinen, dem Co-Trainer der Alemannia.

Tore: 1:0 Nils Kruger (10.), 2:0 Max Buchner (13.), 2:1 Dominic Aktas (44.), 3:1 Jacob Finn Mattes (56.), 4:1 M. Buchner (64.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für Tom Grünewald (42. / SV Alemannia Waldalgesheim II) und Borivoje Slavisa Saitovic (52. / TSG Hechtsheim)

Spvgg. Ingelheim II – SV Klein-Winternheim 1:0 (1:0)

Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein fasste sich kurz: „Ein Spiel auf Augenhöhe, in dem viele Torchancen ungenutzt geblieben sind.”

Tor: 1:0 Leon Gadacz (16., Vorlage von Kai Klumb), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Samuel Paulus (90.)

FV Hassia Kempten – FV Budenheim II 3:0 (0:0)

„In der ersten Halbzeit sind wir nicht wirklich ins Spiel gekommen. Budenheim hatte da mehr vom Spiel und hat es sehr gut gemacht. Fabian Kornely hat uns mit zwei starken Paraden im Spiel gehalten. Nach der Umstellung in der zweiten Halbzeit ist es bei uns deutlich besser gelaufen. Wir konnten unser Spiel aufziehen und sind vor dem Tor kaltschnäuziger gewesen, wodurch unsere drei Treffer gefallen sind. Budenheim hat stark mitgespielt. Am Ende haben wir unsere Chancen einfach konsequenter genutzt“, gab Christian Bernd, Abteilungsleiter und Co-Trainer der Hassia, zu Protokoll.

Tore: 1:0, 2:0 Kurt Ritzmann (46., 86.), 3:0 Huseyin Pirbudak (89.)