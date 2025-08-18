 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Die Spvgg. Dietersheim und der SV Ober-Olm II machen dort weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben.
Die Spvgg. Dietersheim und der SV Ober-Olm II machen dort weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. – Foto: Marcel Eichholz

Aufsteiger Dietersheim und Ober-Olm II finden sich direkt ein

Bretzenheimer Dritte und SG SpoDrOck machen halbes Dutzend voll +++ Bosnjak Mainz muss absagen +++ Waldalgesheimer und Ingelheimer Zweite starten mit Heimsiegen +++ FV Budenheim II muss sich Hassia Kempten beugen  

MAINZ-BINGEN. Die West-Staffel der B-Klasse Mainz-Bingen begann am vergangenen Wochenende ebenfalls mit der Spielzeit 2025/26.

Sa., 16.08.2025, 16:30 Uhr
SpVgg Dietersheim
SpVgg DietersheimDietersheim
TSVgg Stadecken-Elsheim
TSVgg Stadecken-ElsheimStadecken-E.
1
0
Abpfiff

Spvgg. Dietersheim – TSVgg. Stadecken-Elsheim 1:0 (1:0)

Spvgg-Trainer Christoph Friedrich teilte mit: „Es war ein sehr positiver Start für uns in der neuen Liga. In der ersten halben Stunde haben wir richtig guten Fußball gespielt und sind auch verdient in Führung gegangen. Dann haben wir es verpasst, das 2:0 nachzulegen.” Nach der ersten Trinkpause hätten die Dietersheimer die Kontrolle verloren, wodurch sie förmlich um den Ausgleich gebettelt hätten. Dieser blieb aber bis zum Abpfiff aus, weil die Hausherren den „Kampf” sehr gut annahmen.

Tor: 1:0 Luis Ricardo Martins Rodrigues (14.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für TSVgg. Stadecken-Elsheim (90.+3)

Gestern, 10:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh III
SG Gensingen/Grolsheim
SG Gensingen/GrolsheimSG Gens./Gr.
6
1
Abpfiff

TSG Bretzenheim III – SG Gensingen/Grolsheim 6:1 (3:1)

„Wir waren von Anfang an spielbestimmend und haben uns auch von dem unberechtigten und absolut unsportlich geschundenen Elfmeter nicht beirren lassen. Nach unserem Doppelschlag und der kurz darauffolgenden roten Karte des Gegners war das Spiel eigentlich gelaufen. In der Folge müssen wir unsere Chancen definitiv besser ausspielen und effizienter vor dem Tor sein, dann hätte am Ende auch ein ganz anderes Ergebnis herausspringen können”, berichtete TSG-Spielertrainer Leon Eden.

Tore: 0:1 Daniel Secker (12., FE), 1:1, 2:1 Philipp Tepen (17., 19.), 3:1 Mathis Friedemann Scholz (43.), 4:1 Sascha Szep (50.), 5:1 M. F. Scholz (61.), 6:1 Dennis Hlibovic Barabash (79.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Jannik Heuser wegen Unsportlichkeit (24./SG Gensingen/Grolsheim)

Gestern, 12:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach II
SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim
SG Sponsheim/Dromersheim/OckenheimSG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim
3
6
Abpfiff

FC Fortuna Mombach II – SG TSV Sponsheim/SpoDrOck 3:6 (0:3)

SG-Trainer Dilsad Özsoy sagte: „Zum Start in die neue Saison hat sich meine Mannschaft in guter Verfassung gezeigt. Am ersten Spieltag lässt sich generell schwer einschätzen, wo man steht. Umso glücklicher bin ich über unseren Auftakt und den Sieg. Wir haben bewiesen, dass wir auf den Punkt da sind. Gegen einen sich zu keinem Zeitpunkt aufgebenden Gegner ist es uns über weite Strecken gelungen, ein kontrolliertes Spiel aufzuziehen. Dennoch haben wir Verbesserungsbedarf. Vor allem die Gegentore können wir insgesamt konsequenter und besser wegverteidigen. Daran werden wir arbeiten.” Der 21-jährige Luke Reichwald glänzte auf Seiten der SG mit vier Treffern.

Tore: 0:1 Johannes Neßbach (18.), 0:2 Luke Reichwald (33.), 0:3 Bastian Fischer (39.), 1:3 Dominik Sebastian Bengel (46.), 1:4 L. Reichwald (48., FE), 2:4 Sergej Lovnicki (51.), 2:5, 2:6 L. Reichwald (57., FE; 60.), 3:6 S. Lovnicki (65.)

Gestern, 12:15 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen II
SNK Bosnjak Mainz
SNK Bosnjak MainzBosnjak MZ
-
-
§ Urteil

VfL Fontana Finthen II – SNK Bosnjak Mainz

VfL-Spielertrainer Mergim Ramadani teilte mit, dass den Gästen nicht genügend Spieler zur Verfügung gestanden hätten. Somit wird die Partie voraussichtlich für die Finther gewertet werden.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Ober-Olm
SV Ober-OlmOber-Olm II
TSG Heidesheim
TSG HeidesheimHeidesheim
3
1
Abpfiff

SV Ober-Olm II – TSG Heidesheim 3:1 (1:1)

Die zweite Mannschaft der Ober-Olmer findet sich auch eine Klasse höher zurecht. Gegen die TSG Heidesheim gelang nach zwischenzeitlichem 1:1-Gleichstand zur Pause im zweiten Spielabschnitt der 3:1-Heimerfolg.

Tore: 1:0 Aiden Matthew Kennedy (4.), 1:1 Lars Kahlert (30.), 2:1 Pedro Jose Barbosa Concalves (76.), 3:1 Raphael Kronenburg (87.)

Gestern, 12:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimAlem. Walda. II
TSG Hechtsheim
TSG HechtsheimHechtsheim
4
1
Abpfiff

SV Alemannia Waldalgesheim II – TSG Hechtsheim 4:1 (2:1)

„Wir sind sehr gut in das erste Ligaspiel reingekommen und haben vor allem in den ersten 20 Minuten nicht einen Moment den Fuß vom Gas genommen. Durch die große Anstrengung haben wir in der Folge etwas zurückgeschaltet und Hechtsheim das Spiel überlassen, welche dann vor allem zum Ende der ersten Halbzeit verdient zum Anschluss gekommen sind. Die TSG ist auch besser aus der Kabine gekommen, doch spätestens mit dem 3:1 war das Spiel mehr oder weniger entschieden. In der Folge haben wir das Ergebnis verwaltet und Hechtsheim ist erst in der Schlussphase nochmal zu einer Großchance gekommen. Alles in allem ein verdienter Sieg zum Saisonbeginn”, so das Fazit von Max Heinen, dem Co-Trainer der Alemannia.

Tore: 1:0 Nils Kruger (10.), 2:0 Max Buchner (13.), 2:1 Dominic Aktas (44.), 3:1 Jacob Finn Mattes (56.), 4:1 M. Buchner (64.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für Tom Grünewald (42. / SV Alemannia Waldalgesheim II) und Borivoje Slavisa Saitovic (52. / TSG Hechtsheim)

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Ingelheim
SpVgg IngelheimIngelheim II
SV Klein-Winternheim
SV Klein-WinternheimSV Kl.-Wint.
1
0
Abpfiff

Spvgg. Ingelheim II – SV Klein-Winternheim 1:0 (1:0)

Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein fasste sich kurz: „Ein Spiel auf Augenhöhe, in dem viele Torchancen ungenutzt geblieben sind.”

Tor: 1:0 Leon Gadacz (16., Vorlage von Kai Klumb), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Samuel Paulus (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
FV Hassia Kempten
FV Hassia KemptenHas. Kempten
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim II
3
0
Abpfiff

FV Hassia Kempten – FV Budenheim II 3:0 (0:0)

„In der ersten Halbzeit sind wir nicht wirklich ins Spiel gekommen. Budenheim hatte da mehr vom Spiel und hat es sehr gut gemacht. Fabian Kornely hat uns mit zwei starken Paraden im Spiel gehalten. Nach der Umstellung in der zweiten Halbzeit ist es bei uns deutlich besser gelaufen. Wir konnten unser Spiel aufziehen und sind vor dem Tor kaltschnäuziger gewesen, wodurch unsere drei Treffer gefallen sind. Budenheim hat stark mitgespielt. Am Ende haben wir unsere Chancen einfach konsequenter genutzt“, gab Christian Bernd, Abteilungsleiter und Co-Trainer der Hassia, zu Protokoll.

Tore: 1:0, 2:0 Kurt Ritzmann (46., 86.), 3:0 Huseyin Pirbudak (89.)

