Spielbericht
Niklas Krethen erzielte das 3:1 für den SC Uckerath.
Niklas Krethen erzielte das 3:1 für den SC Uckerath. – Foto: Christoph Tiroux

Aufsteiger Deutz furios - Niederkassel bleibt punktlos

Bezirksliga, Staffel 2: Aufsteiger SV Deutz 05 II siegt auch im zweiten Spiel, genauso wie der FC Hertha Rheidt und Tabellenführer TuS Oberpleis. Der SC Uckerath schlägt den 1. FC Niederkassel.

Die ersten beiden Spieltage in Staffel 2 der Bezirksliga haben schon die ein oder andere Überraschung zu Tage geführt. Mit dem 1. FC Niederkassel und Blau-Weiß Friesdorf sind zwei absolute Topteams der Vorsaison noch ohne Sieg, der 1. FC sogar ohne Punkt. Neben Landesliga-Absteiger TuS Oberpleis und dem FC Hertha Rheidt befindet sich derweil auch eine Überraschungsmannschaft ganz oben.

SV Deutz 05 II: Vor zwei Jahren noch in der Kreisliga B

Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
0
1
Abpfiff

Zu der Riege mit sechs Punkten aus zwei Spielen gehört nämlich auch die SV Deutz 05 II. Es ist noch deutlich zu früh für ein Zwischenfazit, trotzdem kommen zumindest leichte Erinnerungen an die Vorsaison hoch: Als Aufsteiger in die Kreisliga A war damals nämlich eigentlich nur der Klassenerhalt geplant, am Ende marschierte das Team von Trainer Leonard Barth in die Bezirksliga durch. Der Start in diese Spielzeit verlief nun perfekt. Am ersten Spieltag gab es ein 3:1 über TuRa Germania Oberdrees, gegen Blau-Weiß Friesdorf krönte sich mit Mikail Polat Karagöz nun ein ganz junger Akteur zum Matchwinner. Der 18-Jährige erzielte in der 29. Minute das einzige Tor des Tages.

Joker Graé sorgt für den Sieg

Gestern, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
3
1
Abpfiff
+Video

Wie in Friesdorf ist auch beim 1. FC Niederkassel noch etwas Sand im Getriebe. Gegen den guten SC Uckerath gingen die Gäste nach 20 Minuten zwar durch Neuzugang Boris Kivoma in Führung, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Uckerath in Person von Johannes Grünig aber noch aus. Im zweiten Durchgang setzte der 1. FC immer wieder gefährliche Nadelstiche, hatte durch Kivoma die große Chance auf das 2:1, Keeper Fabio Milicki entschied das Duell aber für sich und ermöglichte so, dass Robin Graé quasi im Gegenzug die Führung für den SCU erzielte. Graé war es auch, der das 3:1 durch Niklas Krethen mit einer guten Einzelleistung vorbereitete. Uckerath steht nach zwei Spielen bei vier Punkten, Niederkassel wartet auf die ersten Zähler.

Die weiteren Spiele des 2. Spieltags

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
2
1
Abpfiff

FC Hertha Rheidt – TuS Buisdorf 2:1
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Marco Abels (91. Parsa Kivani), Marc Wiewiora (68. Chalid Ben Ghouma), Leon Pagels, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Saad Barouag (23. Ayman Bouskouchi), Fabian Decker (77. Noah Meyer), Göktan Maru (88. Harlain-Mimbo Mimbala) - Trainer: Benedict Habroune
TuS Buisdorf: Alex Kolb, Bastian Balensiefer, Jens Käß (80. Felix Hens), Luca Hübgen, Yudai Matsumoto (80. Abdul Samet Geven), Felix Schamberg, Luca Brors (88. Noah Jeromin), Gentjan Gashi, Kilian Tscharntke (75. Maik Noppe), Max Müller, Finn Töller (46. Yusuf Salih Kilicaslan) - Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Yusuf Salih Kilicaslan (50.), 1:1 Göktan Maru (60.), 2:1 Noah Meyer (78.)
Rot: Tarek Laghzaoui Charrad (17./FC Hertha Rheidt/)

Gestern, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
2
0
Abpfiff

SV Leuscheid – Wahlscheider SV 2:0
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Alexander Stanik, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue (86. Jannik Künstler), Colin Ebert, Benedikt Thiel, Max Engelberth, Lars Schräder (58. Jonas Loggen), Sebastian Koch (63. Markus Mörkels) - Trainer: Slobodan Kresovic - Trainer: Udo Litschel
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung, Moritz Schweinert, Timo Hohn (81. Nils Dustin Steimel), Marius Pischel (70. Mauro Filipe Dias Senica), Maximilian Feldner, Marc Radermacher (76. Marcus Rößler), Luis Magnus Lehnen (84. Jan-Paul Spanier), Maxim Teichrieb, Kevin Köller (70. Jan Bauer), Denis Derevjanko - Trainer: Linus Werner - Trainer: Thomas Gollub
Schiedsrichter: Thomas Wieseler - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Max Engelberth (23.), 2:0 Sebastian Koch (31.)
Gelb-Rot: Maxim Teichrieb (75./Wahlscheider SV/Meckern)

Gestern, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
6
1
Abpfiff

TuRa Germania Oberdrees – SV Rot-Weiß Merl 6:1
TuRa Germania Oberdrees: Dennis Ratzke, Florian Rink, Sascha Middelmann, Philip Hack (72. Abdellah Laouamera), Mike Schnurpfeil (70. Noah Schäfer), Florian Martinetz, Julius Lehnhoff, Willi Kückelhaus (67. Roschan Monsef), Mario Steiner (75. Kevin Wiersberg), Daniel Blum (77. Adam Kokott), Jan Euenheim - Trainer: René Rose - Trainer: Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina (42. Mahamoud Dabre), Henry Levin Rübo, Antonio Halfen, Martin Racipovic - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Johannes Bildstein - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Jan Euenheim (15.), 2:0 Mike Schnurpfeil (25.), 3:0 Tim Mathis (30. Eigentor), 4:0 Daniel Blum (65.), 5:0 Julius Lehnhoff (70.), 6:0 Jan Euenheim (75.), 6:1 Sammy Simmo (88.)
Rot: Christopher Preloznik (35./SV Rot-Weiß Merl/Nachtreten)

Gestern, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
4
0
Abpfiff

TuS 05 Oberpleis – SV Niederbachem 4:0
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Linus Zakrzewski, Mika Jetzlaff (78. Thomas Schönherr), Artem Donchenko, Tim Becker, Eric Noah Zientz, Sebastian Witt (78. Elias Tapia), Nils Lokotsch (78. Mehmet Hanefi Öcal), Jetgzon Krasniqi (51. Patrick Rüth), Gian-Luca Blazic (61. Tim Dawar), Nikolas Klosterhalfen - Trainer: Eskandar Zamani - Trainer: Marc Bremer
SV Niederbachem: Niclas Kratzmann, Jean-Pierre Schilling, Wootaek Choi, Jan Hendrik Hatzfeld (81. Björn Schmickler), Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic (46. Safak Temel), Tae-jin Kim, Fabian Kaczmarek (64. Björn Schmickler), Bilal Essayah (64. Mito Toure), Lukas Miebach, Ali AKbar Mortazawi (46. Okanda Felicien) - Trainer: Stefan Behr-O'Hara
Schiedsrichter: Tobias Rajkowski - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Sebastian Witt (21.), 2:0 Gian-Luca Blazic (44.), 3:0 Nikolas Klosterhalfen (71.), 4:0 Nikolas Klosterhalfen (89.)
Rot: Tim Dawar (85./TuS 05 Oberpleis/)

Gestern, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
1
1
Abpfiff

Marokkanischer SV Bonn – VfR Hangelar 1:1
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Soufian Ben Amar, Mucteba Dogan, Barawan Fendi (2. Francesco Krämer), Hamza Asaad Allah Ayari, Ronay Cöcel, Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (68. Adnan Bouskouchi), Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani (75. Alejandro Albaida Aroca), Volkan Kartal (59. Redwan Abdalla), Bilal Yousfi - Trainer: Serhat Dogan - Trainer: Abdulla Rahnaward - Trainer: Numan Dogan
VfR Hangelar: Tim Hieronymus, Yannick Neumann, Tim Mais (78. Valentino Leonardo Pedicillo), Max Lorenz, Yanic Mauer, Sven Meyer (56. Vladyslav Cheltsov), Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Fahim Momand (66. Luka Chokhonelidze), Matthias Wallrafen (70. Mario Barisic) - Trainer: Sascha Strack
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Redwan Abdalla (61.), 1:1 Lennard Bär (84.)

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

Aufrufe: 08.9.2025, 12:15 Uhr
