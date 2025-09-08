Aufsteiger Deutz furios - Niederkassel bleibt punktlos

Die ersten beiden Spieltage in Staffel 2 der Bezirksliga haben schon die ein oder andere Überraschung zu Tage geführt. Mit dem 1. FC Niederkassel und Blau-Weiß Friesdorf sind zwei absolute Topteams der Vorsaison noch ohne Sieg, der 1. FC sogar ohne Punkt. Neben Landesliga-Absteiger TuS Oberpleis und dem FC Hertha Rheidt befindet sich derweil auch eine Überraschungsmannschaft ganz oben.
FC Hertha Rheidt – TuS Buisdorf 2:1
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Marco Abels (91. Parsa Kivani), Marc Wiewiora (68. Chalid Ben Ghouma), Leon Pagels, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Saad Barouag (23. Ayman Bouskouchi), Fabian Decker (77. Noah Meyer), Göktan Maru (88. Harlain-Mimbo Mimbala) - Trainer: Benedict Habroune
TuS Buisdorf: Alex Kolb, Bastian Balensiefer, Jens Käß (80. Felix Hens), Luca Hübgen, Yudai Matsumoto (80. Abdul Samet Geven), Felix Schamberg, Luca Brors (88. Noah Jeromin), Gentjan Gashi, Kilian Tscharntke (75. Maik Noppe), Max Müller, Finn Töller (46. Yusuf Salih Kilicaslan) - Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Yusuf Salih Kilicaslan (50.), 1:1 Göktan Maru (60.), 2:1 Noah Meyer (78.)
Rot: Tarek Laghzaoui Charrad (17./FC Hertha Rheidt/)
___________________________
SV Leuscheid – Wahlscheider SV 2:0
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Alexander Stanik, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue (86. Jannik Künstler), Colin Ebert, Benedikt Thiel, Max Engelberth, Lars Schräder (58. Jonas Loggen), Sebastian Koch (63. Markus Mörkels) - Trainer: Slobodan Kresovic - Trainer: Udo Litschel
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung, Moritz Schweinert, Timo Hohn (81. Nils Dustin Steimel), Marius Pischel (70. Mauro Filipe Dias Senica), Maximilian Feldner, Marc Radermacher (76. Marcus Rößler), Luis Magnus Lehnen (84. Jan-Paul Spanier), Maxim Teichrieb, Kevin Köller (70. Jan Bauer), Denis Derevjanko - Trainer: Linus Werner - Trainer: Thomas Gollub
Schiedsrichter: Thomas Wieseler - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Max Engelberth (23.), 2:0 Sebastian Koch (31.)
Gelb-Rot: Maxim Teichrieb (75./Wahlscheider SV/Meckern)
___________________________
TuRa Germania Oberdrees – SV Rot-Weiß Merl 6:1
TuRa Germania Oberdrees: Dennis Ratzke, Florian Rink, Sascha Middelmann, Philip Hack (72. Abdellah Laouamera), Mike Schnurpfeil (70. Noah Schäfer), Florian Martinetz, Julius Lehnhoff, Willi Kückelhaus (67. Roschan Monsef), Mario Steiner (75. Kevin Wiersberg), Daniel Blum (77. Adam Kokott), Jan Euenheim - Trainer: René Rose - Trainer: Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina (42. Mahamoud Dabre), Henry Levin Rübo, Antonio Halfen, Martin Racipovic - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Johannes Bildstein - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Jan Euenheim (15.), 2:0 Mike Schnurpfeil (25.), 3:0 Tim Mathis (30. Eigentor), 4:0 Daniel Blum (65.), 5:0 Julius Lehnhoff (70.), 6:0 Jan Euenheim (75.), 6:1 Sammy Simmo (88.)
Rot: Christopher Preloznik (35./SV Rot-Weiß Merl/Nachtreten)
___________________________
TuS 05 Oberpleis – SV Niederbachem 4:0
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Linus Zakrzewski, Mika Jetzlaff (78. Thomas Schönherr), Artem Donchenko, Tim Becker, Eric Noah Zientz, Sebastian Witt (78. Elias Tapia), Nils Lokotsch (78. Mehmet Hanefi Öcal), Jetgzon Krasniqi (51. Patrick Rüth), Gian-Luca Blazic (61. Tim Dawar), Nikolas Klosterhalfen - Trainer: Eskandar Zamani - Trainer: Marc Bremer
SV Niederbachem: Niclas Kratzmann, Jean-Pierre Schilling, Wootaek Choi, Jan Hendrik Hatzfeld (81. Björn Schmickler), Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic (46. Safak Temel), Tae-jin Kim, Fabian Kaczmarek (64. Björn Schmickler), Bilal Essayah (64. Mito Toure), Lukas Miebach, Ali AKbar Mortazawi (46. Okanda Felicien) - Trainer: Stefan Behr-O'Hara
Schiedsrichter: Tobias Rajkowski - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Sebastian Witt (21.), 2:0 Gian-Luca Blazic (44.), 3:0 Nikolas Klosterhalfen (71.), 4:0 Nikolas Klosterhalfen (89.)
Rot: Tim Dawar (85./TuS 05 Oberpleis/)
___________________________
Marokkanischer SV Bonn – VfR Hangelar 1:1
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Soufian Ben Amar, Mucteba Dogan, Barawan Fendi (2. Francesco Krämer), Hamza Asaad Allah Ayari, Ronay Cöcel, Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (68. Adnan Bouskouchi), Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani (75. Alejandro Albaida Aroca), Volkan Kartal (59. Redwan Abdalla), Bilal Yousfi - Trainer: Serhat Dogan - Trainer: Abdulla Rahnaward - Trainer: Numan Dogan
VfR Hangelar: Tim Hieronymus, Yannick Neumann, Tim Mais (78. Valentino Leonardo Pedicillo), Max Lorenz, Yanic Mauer, Sven Meyer (56. Vladyslav Cheltsov), Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Fahim Momand (66. Luka Chokhonelidze), Matthias Wallrafen (70. Mario Barisic) - Trainer: Sascha Strack
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Redwan Abdalla (61.), 1:1 Lennard Bär (84.)
___________________________