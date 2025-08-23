Aufsteiger-Derby-Sieger SSC Dodesheide II

Nach der dritten Niederlage in Folge ist Aufsteiger TUS Haste in der Kreisliga noch nicht ganz angekommen.

Der SSC Dodesheide siegte in einen insgesamt überlegen geführten Derby mit wenigen Höhepunkten beim TUS Haste am Ende verdient mit 2:0 und freut sich neben Derby-Sieg auch über einen tollen Saisonstart als Aufsteiger in der starken Kreisliga. Mit sieben Punkten aus vier Spielen springt die Mannschaft des Trainerteams Andre Bormann / Patrick Ahaus zumindest vorübergehen auf den dritten Tabellenplatz.

"Ein nie gefährdeter Sieg und gutes Spiel gegen einen schwachen Gegner," lautet das Statement von Trainer Patrick Ahaus (SSC Dodesheide II).