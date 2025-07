Aufsteiger Dauelsen verstärkt sich mit Verteidiger

Der TSV Dauelsen konnte am Ende der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga realisieren und wird zum ersten Mal seit 2018/2019 wieder Kreisligaluft schnuppern. Um dort bestehen zu können, verpflichtete man nun jungen Neuzugang vom Ligakonkurrenten..

Mit David Queitzer kommt ein Defensivspieler zum Aufsteiger neu hinzu, doch den Sportplatz des TSV kennt der 21-Jährige bereits. Schon in der Jugend spielte er für den JSG Dauelsen/Walle, ehe er 2022 zum FSV Langwedel/Völkersen in die Kreisliga wechselte. Seitdem sammelte er 42 Einsätze in der ersten Mannschaft.

In der frisch abgelaufenen Saison kamen jedoch nur noch acht Kreisliga-Partien hinzu, sechs davon als Einwechselspieler. Außerdem war Queitzer 14 Mal für die Reserve in der zweiten Kreisklasse auf dem Feld und war dabei nahezu alle Spielminuten auf dem Platz. Nun hat der Verteidiger den Anspruch wieder auf Kreisliganiveau ordentlich Spielminuten zu sammeln und hofft, diese in Dauelsen zu bekommen.