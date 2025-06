Aufsteiger BSV Chemie Tschernitz: "Das Team kann mal richtig abfeiern"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Still, aber stolz – spontane Feier nach Schützenhilfe Großer Jubel blieb zunächst aus, als der Aufstieg feststand. Die Entscheidung fiel nicht auf dem Platz, sondern durch fremde Hilfe – und so blieb der Moment zunächst überraschend ruhig. „Eigentlich nicht“, sagt Trainer Jan Sonntag auf die Frage nach einer ausgiebigen Feier. „Wir waren auf die Schützenhilfe von Preilack angewiesen, um es fix zu machen.“ Doch das hinderte die Mannschaft nicht daran, sich spontan zusammenzufinden und zumindest mit einem gemeinsamen Anstoßen den Erfolg zu würdigen.

Der BSV Chemie Tschernitz steht bereits zwei Spieltage vor Saisonende als Vizemeister der Kreisliga Niederlausitz fest und wird in der kommenden Saison wieder in der Kreisoberliga auflaufen. Trainer Jan Sonntag spricht über ein ruhiges Meisterschaftsfinale, ein funktionierendes Vereinsgefüge und klare Ziele für das kommende Spieljahr.

Sturmpower und Defensive im Gleichklang

Chemie Tschernitz überzeugte in der Saison mit einem ausgeglichenen Mannschaftsgefüge. „Eigentlich ist es eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagt Sonntag, verweist aber besonders auf sein Sturmduo: „Colin Paulitz und René Mettke – da herrscht einfach eine wunderbare Harmonie.“ Dazu kommt eine starke Defensive: Mit nur 27 Gegentoren stellt Tschernitz die zweitbeste Abwehr der Liga. Die Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Energie hat laut dem Trainer perfekt harmoniert.

Abschlussfahrt nach dem letzten Spiel – Ziel: Malle

Ein gemeinsamer Saisonabschluss ist bereits geplant – direkt nach dem letzten Spiel in Preilack geht es für das Team nach Mallorca. „Da kann die Mannschaft mal richtig abfeiern“, freut sich Sonntag. Nach einer langen Saison voller Arbeit und Druck sei das mehr als verdient. Der Ausflug soll zugleich Abschluss und Aufbruch sein – für ein Team, das gemeinsam gewachsen ist und nun auf eine neue Herausforderung blickt.

Ja zum Aufstieg – Rückkehr in die Kreisoberliga

Die sportliche Richtung ist gesetzt. „Ja, wir freuen uns wieder auf die Kreisoberliga“, sagt Jan Sonntag entschieden. Nach nur einem Jahr in der Kreisliga kehrt der BSV Chemie Tschernitz damit zurück – als gefestigte Einheit mit neuem Selbstbewusstsein. Die Rückkehr ist nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein wichtiger Schritt für den gesamten Verein.

Kader bleibt – Jugend wird integriert

Auch die kommende Saison ist bereits im Blick. Die Mannschaft bleibt zusammen, wie Sonntag bestätigt. Gleichzeitig werden junge Spieler integriert. „Es geht nur über die Jugend, im Verbund mit älteren und erfahrenen Spielern“, so der Trainer. Über Mundpropaganda sollen weitere junge Spieler begeistert werden, sich dem Verein anzuschließen. Das Ziel ist langfristig: Entwicklung statt Schnellschuss – mit der Perspektive, in der Kreisoberliga zu bestehen.

Ziel 2025/2026: Etablieren und zusammenwachsen

Für die kommende Saison formuliert Jan Sonntag eine klare Vision. „Ganz klar: das Team weiterentwickeln.“ Die Mischung aus Jugend und Erfahrung soll weiter wachsen, der Zusammenhalt gepflegt werden – und, so der Coach, man wolle möglichst verletzungsfrei durch die Saison kommen. „Der Klassenerhalt ist das klare Ziel“, betont Sonntag. Es wäre der nächste Schritt für einen Verein, der in dieser Saison gezeigt hat, was möglich ist, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen.