Aufsteiger Brunsbrock ringt SG WDB im Elfmeterschießen nieder

Brunsbrock startete kompakt in die Partie, verteidigte tief und setzte auf Konter. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel gemacht“, berichtete Trainer Lennart Gerken. Nina Martens und Xenia Block hatten jeweils den Führungstreffer auf dem Fuß, verpassten jedoch knapp. Die SG WDB blieb zunächst ohne nennenswerte Torchance.

Nach dem Seitenwechsel drängte WDB die Gastgeberinnen in die eigene Hälfte. „Wir haben quasi nur noch ums Gegentor gebettelt“, so Gerken. Die Gäste nutzten die zunehmende Kontrolle in der 75. Minute zur Führung: Nach Flanke von Limberg traf Miriam Köhler zur Führung für die Gäste. SG-Trainer Chris Mehrtens sah bis dahin eine „klasse zweite Halbzeit“, bemängelte jedoch: „Mit dem Tor verflog jegliche Dominanz und Spielkontrolle.“

Brunsbrock stellte auf ein 3-5-2-System um und erhöhte das Risiko. In der Nachspielzeit fiel der Ausgleich: Ein Schuss auf das Tor konnte von der SG-Torhüterin nicht richtig geklärt werden, Aileen Gerlach reagierte am schnellsten und köpfte zum 1:1 ein.