Aufsteiger Broekhuysen verpasst Überraschung beim Mülheimer FC Landesligist SF Broekhuysen verliert 1:2 beim Tabellenzweiten in Mülheim.

Freud und Leid liegen im Fußball oft nah beieinander. Am vergangenen Sonntag hatte Landesligist Sportfreunde Broekhuysen noch überschwänglich den 2:1-Siegtreffer von Igor Puschenkow in der Nachspielzeit gegen die DJK Lowick gefeiert. Am Sonntag gab’s die Kehrseite der Medaille.