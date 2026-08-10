Aufsteiger Bönebüttel-Husberg feiert ersten Saisonsieg gegen TSV Plön

Der Aufsteiger SV Bönebüttel-Husberg freut sich über die sretn drei Punkte. – Foto: Olaf Wegerich

Der SV Bönebüttel-Husberg hat am dritten Spieltag den ersten Dreier der Saison eingefahren. Gegen den TSV Plön setzten sich die Hausherren am Ende verdient mit 4:2 (3:1) durch, machten es sich durch eine vergebene Chancenverwertung jedoch über weite Strecken selbst unnötig schwer.

Blitzstart und kalte Dusche für den TSV Plön

Die Partie begann für die Gäste aus Plön denkbar ungünstig. Kaum hatte das Spiel begonnen, schlug es im Kasten der Gäste ein: Jonas Kruse brachte Bönebüttel bereits in der 1. Minute mit 1:0 in Führung. Michel Wulf, der den abwesenden Cheftrainer Torsten Hahn an der Seitenlinie des TSV Plön vertrat, fasste den Auftakt frustriert zusammen: „Alles, was vorgegeben war, wurde mal ja quasi schon nach dreißig Sekunden ad acta gelegt, da wir da ja schon 1:0 hinten lagen.“

Plön fand in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu seinem Spiel. Die Hausherren dominierten das Geschehen nach Belieben und hätten das Ergebnis bei konsequenterer Chancenverwertung noch deutlich höher schrauben können. Wulf gab unumwunden zu: „Und wenn Bönebüttel ihre Chance genutzt hätte, hätte es auch zur Halbzeit vier, fünf, sechs Tore sein können.“ Zwar gelang Tom Kohnke (25.) zwischenzeitlich der überraschende Ausgleich zum 1:1, doch Jan-Henrik Grümmer per Foulelfmeter (32.) und Hannes Schallert (38.) sorgten für die deutliche und verdiente 3:1-Pausenführung der Gastgeber.