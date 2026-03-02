Aufsteiger aus Malstatt schlägt Vizemeister

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken erreichte einen Traumstart in die Rest-Rückrunde der Schröder-Saarlandliga. Gegen den Vizemeister und aktuellen Tabellenzweiten FSV Jägersburg, der vor wenigen Wochen nur einige Meter vom FC-Sportfeld entfernt die saarländische Hallenchampionat gewann, setzte sich das Team von Trainer Sammer Mozain mit 2:1 (0:0) durch. "Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau, sie sind nicht umsonst so weit vorne. Wir kommen durch Alex Styblo gleich zur Führung, mussten aber kurz vor der Pause durch einen direkt verwandelten Freistoß den Ausgleich hinnehmen. Das nennt man psychologisch ungünstig, aber wir haben dadurch gewusst, dass wir auch in der zweiten Hälfte bis zum Ende voll da sein müssen, weil sie immer für ein Tor gut sind", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel. Nach der Führung aus der 11. Minute hämmerte Daniel Dahl zwei Minuten vor der Pause einen Freistoß zwischen die Pfosten. Den Siegtreffer markierte dann Thierry Correia Delgado Fonseca (75.). "Ricco Cymer hat den Punkt mit mehreren Glanzparaden abgesichert. Wir hatten ja auch noch einen Strafstoß, den wir nicht verwandeln konnten, dann wäre es noch deutlicher gewesen", sagte der Trainer nach dem Spiel. Leo Sahin bekam in der 79. Minute eine Zeitstrafe aufgebrummt, so dass die Malstatter den Rest der Spielzeit in Unterzahl bestreiten mussten.

