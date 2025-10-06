Aufsteiger Auerbach weiterhin ohne Heimsieg

Am gesetzlichen Feiertag 3. Oktober mussten die A-Junioren-Trainer Christian Merkel und Manfred Kasseckert auf vier Stammspieler verzichten – Lukas Merkel (Adduktorenverletzung), Michael Singer (Erkältung), Luis Rippl und Leonard Weyand fehlten, deshalb halfen Jonas Kleber und Axel Wittmann von den B-Junioren aus, um mit 14 Kicker konkurrenzfähig antreten zu können. Zum Freitag, 13 Uhr-Heimspiel an der Degelsdorfer Straße gegen die DJK Vilzing (letzte Saison Dritter in der U19-BOL Oberpfalz, nach diesem Wochenende Fünfter) kamen wieder über 100 Zuschauer – bisher stehen 175, 112 und nun 126 in der Statistik. Vilzing hatte nur einen Auswechselspieler dabei, ging durch eine Einzelaktion in Führung (18.), beim 0:2 (30.) stand der Schütze vermutlich im Abseits und das 0:3 (60.) fiel in der Drangphase der moralisch starken Gastgeber auf den Anschlusstreffer. Zwei bis drei Halbchancen in der ersten Halbzeit und zwei gute Möglichkeiten nach dem Seitenwechsel konnten nicht genutzt werden, so dass das pure Ergebnis nicht den Leistungen und dem Torchancenverhältnis entspricht.



Coach Christian Merkel meinte kurz dazu: „Das 0:3 fiel leider dann genau in unsere beste Phase. Das Spiel war ein Zusatzspiel für uns. Da muss alles passen - wir in Top-Form, die Kranken und Verletzten zurück und der Gegner vielleicht keinen guten Tag. Aber so waren sie einfach zu clever und abgezockt. Da lernen wir daraus“.



obl.