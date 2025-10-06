Aufsteiger Auerbach mit zweiten Auswärtssieg

Zwei Tage später zum Sonntag-11 Uhr-Auswärtsspiel bei der 1. SG Regental (Spielort Kirchenrohrbach bei Walderbach, 13 Kilometer westlich von Roding, 95 Kilometer einfache Fahrtstrecke von Auerbach aus) waren neben den vier Freitag-Fehlenden auch Kleber und Wittmann nicht im Aufgebot, da die B-Junioren zeitgleich in Freudenberg spielten – mit nur zwölf Spieler gelang aber ein bemerkenswerter 1:4-Auswärtssieg beim nun Tabellenvorletzten. Topmotiviert, sehr schwungvoll und positiv aggressiv schossen für die SG Au Mittelstürmer Andreas Schlenk aus 18 Meter links unten (7.) und Nico Schleicher nach einem tollen Solo (23.) zum verdienten 0:2-Halbzeitstand ein. Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Gastgeber am Drücker, verkürzten mit einem überraschend gepfiffenen Elfmeter auf 1:2 (62.) und Auerbach war nun defensiv gefordert. Eine Viertelstunde vor Schluss legte sich der in der 46. Minute eingewechselte Dymtro Brovkin den Ball auf seinen starken Fuß und zimmerte das Ding aus 16 Meter in den Winkel zum 1:3. Zwei Minuten vor dem Abpfiff bediente Luis Rieger mit einem Traumpass über die Abwehr den Torjäger Andreas Schlenk, der dann per Lupfer zum 1:4-Endstand einschoss (fünftes Saisontor) – das schönste Tor des Tages. Regental (letzte Saison Achter) ist aktuell Vorletzter mit drei Punkten aus sechs Spielen.



Coach Christian Merkel formulierte auch im Sinne seines Co Kasseckert nach einem anstrengenden Sonntag noch folgende Sätze: „Der Sieg war für die Moral und die Jungs wichtig. Sie haben ein hartes Stück Arbeit geleistet und sich belohnt. Wir wissen, was uns hier erwartet in der Liga und das die Jungs das so meistern finden wir schon beachtlich. Die Truppe hat Moral und sie ist ein Team, das die schwere Aufgabe BOL meistert. Jetzt hoffen wir auf Freitag in Michelfeld auf genauso viele Fans, die die Jungs pushen“. Auswärts ist Aufsteiger Auerbach (aktuell Siebter unter 14 Teams in der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz mit einer ausgeglichenen Ergebnisbilanz: Zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen, 12:14 Tore, 8 Punkte) noch ungeschlagen mit sieben Zähler – bei bisher drei Heimspielen an der Degelsdorfer Straße war die Zuschauerzahl erfreulich aber nicht die Punkteausbeute (nur ein Unentschieden). Es wird spannend, ob dieses Mal in Michelfeld zum dortigen Kirwa-Heimspiel die Fan-Base und/oder das Ergebnis stimmen. Der Gegner SV Schwandorf-Ettmannsdorf II ist aktuell Neunter, stieg als Vizemeister der U19-Kreisliga Cham/Schwandorf auf.



obl.