Aufsteiger Auerbach mit Punktgewinn gegen ein Top-Team

Michelfeld/Auerbach (obl)

Das Nachholspiel in der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II wurde für Samstagnachmittag von Auerbach nach Michelfeld (B-Platz in der Langgräfe, bei minus ein Grad sonnig war auf der Bachseite entlang der Seitenlinie der Boden teilweise gefroren und nicht einfach bespielbar) verlegt. Die Gäste aus der Region Regensburg setzten für ihre 104 Kilometer lange einfache Anfahrtsstrecke mit 16 Spieler im Aufgebot einen großen Bus ein. Die SG Au trat mit 14 Spieler an – von den Jahrgängen her sieben aus dem A- und sieben aus dem B-Junioren-Bereich. Vom Stamm fehlten aufgrund von Verletzung und Krankheit sechs Kicker (Lukas Merkel, Andreas Schlenk, Leopold Knoll, Michael Singer, Henri Lorenz und Luis Rippl).



Offiziell insgesamt 90 Zuschauer (bei der ersten Zählung in der 25. Spielminute waren es 60) sahen in der ersten Halbzeit eine top motivierte und lange Zeit leidenschaftlich gut verteidigende Heimmannschaft, die erst in der 39. Minute (nach einer Rechtsflanke Richtung zweiten Pfosten stand die Nummer 21 der Gäste am Fünfmeterraum frei und schoss den Ball direkt ins Tor) das 0:1 kassierte und bis zur Halbzeitpause offensiv noch keine Akzente setzen konnte. Die U19-Landesliga-Reserve des TSV Kareth-Lappersdorf (vor dem Anstoß Dritter, mit der Tages-Perspektive auf Rang Eins) tat sich als angreifende Mannschaft schwer, Torjäger Leart Arapi (in bisher zwölf Spielen neun Saisontore, anfangs als Linksaußen aufgestellt) schoss in Michelfeld kein Tor.



Nach dem schnellen 0:2 kurz nach dem Seitenwechsel (46.) zeigten die Gastgeber sportlich eine tolle Reaktion, schossen drei Tore innerhalb von 26 Minuten und führten in der 76. Minute zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient mit 3:2: Der 1:2-Anschlusstreffer war ein Super-Freistoß von Nico Schleicher (50.), das 2:2 geht auf das Konto von Dmytro Brovkin (73.) und Nico Schleicher stellte mit seinem sechsten Saisontor sogar die Weichen auf einen möglichen Heimsieg. Aber nur wenige Sekunden nach dem Wieder-Anstoß glich Kareth-Lappersdorf II durch den eingewechselten Hannes Kanczor (siebtes Saisontor) zum 3:3-Endstand aus.



Der Auerbacher Chef-Trainer Christian Merkel zieht zum Jahresabschluss ein längeres und insgesamt positives Zwischenfazit: „Heute muss ich ein großes Lob dem Team aussprechen. Leidenschaftlich haben wir heute uns den Punkt erkämpft. Nur zusammen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung voller Wille am Platz haben sich die Jungs in der Kabine eingeschworen und das haben sie heute gezeigt. Jetzt ist erstmal Pause und wir können wieder die Akkus aufladen. Wir sind mit der jungen Truppe total im Soll. Die Jungs haben sich in der schweren Liga sehr gut geschlagen und wir stehen als Aufsteiger gut da und können schon stolz auf uns sein. Danke an alle Helfer und Verantwortliche, die Woche für Woche uns hier den Rücken stärken. Und ein großes Dankeschön an die vielen Zuschauer, die immer zu unseren Spielen kommen. Wenn ich nur den Zuschauerschnitt anschaue, können wir schon stolz darauf sein, welches Interesse am Jugendfußball bei uns besteht“. Zu den bisher sechs Heimspielen kamen im Durchschnitt 111 Zuschauer – im einzelnen zwischen 65 und 175. Bei der SG Auerbach hat sich Im letzten Spiel des Jahres bei schwierigen Bodenverhältnissen kein weiterer Spieler verletzt.



Die SG Auerbach ist als Aufsteiger nach zwölf von 26 Spielen Neunter (unter 14 Teams) mit 13 Zähler – der Vorsprung auf den ersten von voraussichtlich vier direkten Abstiegsplätzen (11., 1. Regental, 11) beträgt zwei Punkte. Fortsetzung folgt 2026 vom 8. März bis 17. Mai mit noch 14 Matches. Der TSV Kareth-Lappersdorf II ist mit 28 Zähler nun Zweiter – punktgleich mit dem Ersten DJK Vilzing und mit dem Dritten FC Weiden-Ost.