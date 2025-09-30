Aufsteiger Auerbach mit ersten Saisonsieg auswärts

Auerbach/Michelfeld (obl)

Die sehr junge Mannschaft von Christian Merkel und Manfred Kasseckert (aktuell nur drei Spieler des älteren Jahrgangs 2007 im Kader) ist als Aufsteiger so richtig in der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz angekommen. In der vergangenen Woche konnten auswärts vier von sechs möglichen Punkten gesammelt werden. Mit insgesamt fünf Zähler ist in einem noch frühen Saisonstadium (nach erst vier von 26 Spielen) ein Mittelfeldplatz zu bilanzieren. Das 4:4 (3:1) am Dienstagabend beim aktuell Fünften FC Weiden-Ost fühlte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand zur Halbzeitpause schon wie ein Sieg an – siehe Extra-Bericht inklusive Trainer-Statement einen Tag danach am Mittwoch.



Mit dem ersten Saison-Dreier klappte es dann am frühen Sonntagnachmittag im rund 85 Kilometer entfernten Leonberg bei Maxhütte-Haidhof – vor 75 Interessierte, darunter mindestens 20 aus Auerbach, Michelfeld und Umgebung. Die SG Au hatte 15 Stammspieler zum Auswärtsmatch bei der JFG 3 Schlösser-Eck dabei und kam in den ersten Minuten bei sehr guten äußeren Bedingungen super ins Spiel. Auf Traumpass von Lukas Merkel traf Nico Schleicher eiskalt zum 0:1 (6.). Dieser optimale Start verlieh den SG-Kickern aber keine Sicherheit in ihren Aktionen, es gab es viele Fehlpässe zu sehen. In der zweiten Halbzeit wurde die Leistung etwas besser, defensiv überstanden die Gäste einige Situationen glücklich und der 1:1-Ausgleich (64.) für den Tabellenzehnten war sinnbildlich für den Gesamtauftritt an diesem Tag mit einem Eigentor durch Nils Lorenz. Aber es blieb nicht beim Unentschieden, die SG Au verlor das Spiel nicht und gewann sogar: Nach dem nächsten starken Pass von Unterschiedsspieler Lukas Merkel in den Rücken der Abwehr setzte Dmytro „Dimi“ Brovkin hartnäckig nach und brachte Aufsteiger Auerbach auswärts in Führung. Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Nord-Oberpfälzer quasi „mit Mann und Maus“ und „retteten“ sich zum ersten Sieg. Auerbachs Trainer Christian Merkel meinte nach dem Spiel: „Das heute war kein gutes Spiel von uns. Hier hat soviel gefehlt. Zum Vergleich der ersten drei Spiele war dies leider der schwächste Auftritt. Aber drei Punkte sind drei Punkte. Ein dreckiger Arbeitssieg und vielleicht doch ein positives Zeichen, dass wir auch mal solche Spiele gewinnen können. Jetzt heißt es für den Doppelspieltag wieder eine Schippe drauf legen und dann schauen wir mal, ob wir zu Hause Vilzing ärgern können. Wieder mal ein Riesendank an alle Fans, die auswärts mit dabei waren. Wir hoffen, dass am Freitag zum Heimspiel viele Zuschauer kommen und die junge Truppe unterstützen“.