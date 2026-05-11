Aufsteiger Auerbach freut sich über Klassenerhalt

Nach dem beachtlichen 3:3 am Freitagabend bei der DJK Vilzing stand für Aufsteiger SG Auerbach nur eineinhalb Tage später am Sonntag um 11 Uhr das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm – in Lupburg (bei Parsberg, Landkreis Neumarkt) beim Tabellenführer JFG Schwarze Laber. Im Vergleich zum Freitag-Spiel stand Maximilian Lehner von den B-Junioren für Axel Wittmann (ebenfalls Stammspieler in der U17-Kreisliga Amberg/Weiden) im 13-Mann-Aufgebot – Mittelstürmer Andreas Schlenk (neun Saisontore, verletzt) und Außenverteidiger Nils Lorenz (krank) fehlten wieder. Bei Laber standen im vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft und den Aufstieg in die U19-Landesliga 21 Spieler auf dem Spielberichtbogen, der Liga-Top-Torjäger Nico Rödl (Rücken-Nummer 22, 23 Treffer) saß zunächst auf der Bank. Offiziell 250 Zuschauer bildeten eine schöne Kulisse. Das Hinspiel am Samstag, 8. November in Auerbach endete vor 100 Zuschauer mit 2:4. Der Liga-Primus machte im Rückspiel in der ersten Halbzeit ernst, nach 20 Minuten stand es 4:0 und zur Halbzeit 8:0. Nach dem 9:0 (48.) betrieb die SG Au quasi Ergebniskosmetik mit zwei Toren durch Luis Rieger (70.) und Dmytro Brovkin (80.), aber in der Schlussminute wurde es noch zweistellig – 10:2.



Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab wie gewohnt tagesaktuell nach dem Spiel ein Statement ab, etwa 15 Minuten nach dem Abpfiff stand der Klassenerhalt noch nicht fest: „Ja was soll ich sagen? Unser Torwart hat einen rabenschwarzen Tag erwischt und so steht es nach paar Minuten 4:0. Bis zur Halbzeit war es ein Scheibenschießen, wobei wir aber komplett neben der Spur waren. Die zweite Halbzeit war besser und wir sind zu zwei Ehrentreffer gekommen. Das war heute eine richtige Packung vom Landesliga -Aufsteiger. Glückwünsche nach Laber. Bei uns war vor allem die erste Halbzeit Tiefschlaf und natürlich Fehler über Fehler. Jetzt müssen wir schauen was die Konkurrenz macht“. Dreieineinhalb Stunden später war die Stimmungslage erleichtert, da nach den vorliegenden Ergebnissen der Klassenerhalt wohl feststeht.



