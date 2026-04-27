Aufsteiger Auerbach auf Klassenerhalt-Kurs von Ralph Strobl · Heute, 22:02 Uhr · 0 Leser

In der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz bleibt Aufsteiger SG Auerbach einigermaßen auf Kurs Richtung Klassenerhalt. In der vergangenen Woche gab es aus zwei Spielen immerhin einen Zähler. Am Freitagabend beim Dritten TSV Kareth-Lappersdorf II fielen vor 30 Zuschauer die Gegentore in der 12., 76. und 89. Minute. Zwei Tage später am Sonntagvormittag an der Kultstätte Degelsdorfer Straße gegen den Freien TuS Regensburg sahen wieder beachtliche 110 Interessierte fast den vierten Heimsieg – nach dem frühen 1:0 durch Andreas Schlenk (er hat wie auch Christian Merkel und Nico Schleicher nun acht Saisontore nach 20 Spielen) fiel der leistungsgerechte Ausgleich erst zehn Minuten vor Schluss.



Nach der Winterpause konnten bisher drei Siege und ein Unentschieden bei fünf Niederlagen verbucht werden. Am Sonntag gelang im elften und vorletzten Heimspiel der Saison der zwölfte Punktgewinn auf eigenem Platz – vor 110 Zuschauer (der Schnitt beträgt aktuell 113, im einzelnen kamen bisher 65 bis 175). Auswärts konnten bei bisher neun Auftritten zehn Zähler gesammelt werden. Auerbach steht immer noch auf einem Nichtabstiegsplatz – nach 20 von 24 Spielen mit 22 Punkten neu auf Rang Acht, weiterhin unverändert fünf Zähler vor dem voraussichtlich ersten direkten Abstiegsrang Elf (SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, 17.





Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab am Freitagabend nach der 3:0-Auswärtsniederlage beim TSV Kareth-Lappersdorf II (nach den Sonntag-Spielen Dritter) folgendes tagesaktuelles Statement ab: „3:0 hört sich eindeutig an, war es aber nicht. Auf dem Kunstrasen in Kareth trafen wir auf eine technisch und spielstarke Mannschaft. Die Anfangszeit hatten wir Probleme, um uns an den Rasen zu gewöhnen und die Heimelf drückte uns schon mit tollem Kombinationsspiel hinten rein. Das 1:0 war dann mehr als verdient. Wir kamen besser ins Spiel und hatten paar kleine Möglichkeiten. Nach der Pause machten wir ein sehr gutes Spiel und klar waren sie spielstark, aber wir haben sie zu Fehler gezwungen und viele richtig gemacht. Wir waren auch nah dran am Ausgleich. Leider aber fiel genau in unsere Drangphase das 2:0. Und später das 3:0. Wir haben heute über 65 Minuten ein sehr gutes Spiel gegen eine starke Mannschaft gezeigt. Da können wir trotz der Niederlage viel mitnehmen und daraus lernen. Manne (Co-Trainer Manfred Kasseckert, Anm. d.Red.) und ich können ihnen nichts vorwerfen".



Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den Freien TuS Regensburg (nun aktuell Sechster) am Sonntag meinte der Auerbacher Coach Christian Merkel: „Zum heutigen Spiel erwarteten wir einen Gegner aus Regensburg, der gut in Form ist. Wir sind druckvoll in die Partie gegangen und haben uns gleich belohnt mit dem frühen 1:0. Ein Super-Pass von Luis Rieger zum Andi Schlenk und er netzte unhaltbar in den Winkel ein. Auch wenn der Gast stärker war, jetzt waren wir wieder gut im Spiel und hatten sehr gute Möglichkeiten das Spiel auf 2 oder 3:0 zu schrauben. Nils Lorenz und Andi Schlenk mit besten Chancen und Lukas Merkel mit einem Latten-Kracher. Zur Halbzeit eine hochverdiente Führung. In der zweiten Halbzeit war Regensburg besser im Spiel und hatte Chancen um Chancen. Wir verteidigen leidenschaftlich und hatten dann zwei gute Konter-Möglichkeiten. Leider fiel dann recht spät der Ausgleich auch wenn er laut zweiter Halbzeit verdient war. Am Ende ein Punkt mehr gegen den Abstieg. Manne (Co-Trainer Manfred Kasseckert, Anm. d. Red.) und ich sind sehr zufrieden mit der Truppe. Diese Doppelspieltage sind schon eine richtige Herausforderung. Aber die junge Truppe macht das echt gut. Jetzt heißt es Wunden lecken und Akku aufladen für den nächsten Doppelspieltag. Wir werden alles versuchen als Mannschaft, dass wir die Liga halten“.





Das Auswärtsspiel beim inzwischen Tabellenfünften DJK Vilzing (35 Punkte) wurde vom Freitag, 27. März, 18 Uhr auf Freitag, 17. April, 19 Uhr und nun auf Freitag, 8. Mai, 19 Uhr mit Spielort Zandt verlegt. In dieser Woche steht mal wieder ein Doppel-Spieltag auf dem Programm, inklusive des verlegten Auswärtsspiels bei der JFG Lamer Winkel im Osser-Stadion in Lam (vom Sonntag, 2. November, 11 Uhr): Die Christian Merkel-Truppe tritt am Donnerstag, 30. April 18.30 Uhr (ein Tag vor dem Feiertag 1.Mai) in 152 Kilometer Entfernung von Auerbach beim Tabellenvierten JFG Lamer Winkel an und erwartet dann nur drei Tage später am Sonntag, 3. Mai um 11 Uhr den gleichen Gegner zum Rückrunden-Spiel an der Degelsdorfer Straße in Auerbach.