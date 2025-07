Aufsteiger Ast wappnet sich für die Kreisliga

Ende Mai haben die Fußball-Herren der DJK Ast die Meisterschaft in der Kreisklasse Landshut gefeiert und damit den ersten Aufstieg in die Kreisliga seit 1999 klargemacht – nun läuft die Vorbereitung auf die neue Saison bereits auf Hochtouren.

Mit einer Mischung aus Erfahrung und Jugend will man damit den Schwung aus der Vorsaison mit in die neue Spielrunde nehmen und den positiven Trend weiter fortsetzen. Neben sportlichem Ehrgeiz sind dabei die Integration der Neuzugänge sowie der große Teamgedanke und Zusammenhalt wichtige Faktoren, die bei der DJK Ast seit jeher großgeschrieben werden.

Das Team der Kreisklassen-Meistermannschaft um die beiden Coaches Stefan Alschinger und Giuseppe Gargano bleibt dabei bestehen. Neu im Team wurde Domenico "Menco“ Gargano begrüßt, der vom Kreisklassisten TSV Tiefenbach nach Ast wechselt. Weitere Verstärkung gibt es zudem aus der eigenen Jugend: Mit Quirin Ehrenreich, Domenico „Dome“ Gargano, Behar Gecaj, Binak Gecaj, Benedikt Kraus, Luca Mohr, Philipp Pilch, Lukas Stemberger, Emeram Vohberger und Samuel Mader rücken zahlreiche Spieler aus der U19 in den Erwachsenenbereich auf, von denen einige bereits erste Einsätze in der 1. und 2. Mannschaft bestreiten durften und in der abgelaufenen Bezirksoberliga-Spielzeit einen hervorragenden dritten Rang belegten.

Bevor es am letzten Juli-Wochenende auswärts gegen Mitaufsteiger SG Ihrlerstein / Essing erstmals um Punkte in der Kreisliga Donau-Laaber geht, finden noch einige Testspiele statt. Nach dem 2:2-Auftakt gegen den TSV Gangkofen am 1. Juli stehen weitere Partien gegen das in der Kreisliga beheimatete B-Team des TSV Buchbach II (05.07.), den SV Heimstetten II, die DJK Jägerwirth (jeweils am 12.07. im Rahmen des Aster Sommerfests) sowie dem Kreiskassen-Absteiger ETSV 09 Landshut (20.07.) auf dem Programm.