Aufsteiger Amberg feiert ersten Saisonsieg – Auch Dingolfing gewinnt

Der erste Dreier ist für den FC Amberg gesichert! – Foto: Florian Würthele/Archiv

Die Landesliga Mitte am Sonntag: Der FC Amberg feiert nach der deutlichen Niederlage der letzten Woche nun seinen ersten Sieg in der neuen Saison. Dank einer stabilen Defensivleistung gegen die SpVgg Lam konnte der Aufsteiger das Heimspiel kurz vor Ende noch für sich entscheiden. Ein 2:1 stand letztendlich auf der Anzeigetafel. In einer Partie, die 90 Minuten lang auf Augenhöhe vonstatten ging, profitierte der FC Dingolfing von einem Eigentor, welches das Spiel auf seine Seite lenkte. Im Anschluss probierte Gastgeber SC Lihe-Wildenau viel und wurden offensiver; diesen Raum nutzten die Gäste und entschieden durch einen perfekt vorgetragenen Konter zum 2:0 die Partie.



Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): "Für uns war nach dem 1:5 der letzten Woche sehr wichtig, dass wir heute hinten kompakt stehen und defensiv gut arbeiten - dass hat auch im ersten Durchgang gut geklappt. Beide Mannschaften hatten in der ersten Halbzeit zwei oder drei gute Chancen, dass 0:0 war ein gerechter Halbzeitstand. Im zweiten Abschnitt haben wir nach einer Standardsituation das 1:0 erzielt, jedoch kassierten wir das 1:1 auch nach einem Standard. Kurz vor Schluss spielten wir dann einen Konter überragend aus und konnten so das Spiel ziehen. Wir sind natürlich überglücklich – ein großes Kompliment an die Mannschaft, da Lam eines der Top-Teams ist in dieser Liga."



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Über die katastrophalen Platzverhältnisse und die destruktive Spielweise des Gegners dürfen wir uns nicht beschweren – weil das Schlimme ist, dass es gegen uns reicht. Wir betreiben einen immensen Aufwand und werden dann vom Gegner mit dem einfachsten Mitteln bestraft."







Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Unterm Strich eine sehr ärgerliche Niederlage, weil wir bis zum Eigentor gut im Spiel waren. Dingolfing hatte zwar mehr Ballbesitz und mehr vom Spiel, sie wurden aber noch vorne auch nicht zwingend. Insgesamt war es ein sehr chancenarmes Spiel. Ärgerlich, dass wir durch das Eigentor auf die Verliererstraße abgebogen sind und dann noch durch einen Konter das 2:0 hinnehmen mussten. Am Ende geht aber der Sieg für Dingolfing wahrscheinlich schon in Ordnung."



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "In einem extrem zerfahrenen und umkämpften Spiel neutralisierten sich beide Mannschaften lange Zeit. Irgendwie war es symptomatisch für diese Begegnung, dass wir durch ein kurioses Eigentor auf die Siegerstraße gekommen sind. Mit einem perfekt vorgetragenen Angriff konnten wir den zweiten Treffer nachlegen und haben dann leidenschaftlich verteidigt. Ein typischer Arbeitssieg."