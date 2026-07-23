Aufsteiger als Topfavorit? Das sind die Meister-Tipps der Bezirksliga Nord

Die Trainer der Bezirksliga Nord (hier im Bild Den Lovric, Manfred Kroll und Fatih Topcu v.l.n.r.) geben ihre Prognosen ab. – Foto: FuPa

Kurz vor dem Saisonstart hat Fussball Vorort/FuPa Oberbayern mit den Bezirksliga-Nord-Trainern gesprochen und nach einer ersten Prognose gefragt. Wer ist Favorit auf den Meistertitel? Und welche Ziele haben die Trainer für die eigene Mannschaft?

Auch in der Bezirksliga steht die Saison 26/27 in den Startlöchern! Am 23. Juli eröffnet der ASV Dachau gegen den SV Waldperlach die neue Spielzeit. Angepfiffen wird im Sepp-Helfer-Stadion um 18:45 Uhr. Nach dem Abgang des SV Nord München-Lerchenau und des FC Moosinning in die Landesliga, finden sich einige neue Gesichter in der Bezirksliga Nord : Eintracht Karlsfeld, der SV Dornach, Türk Sport Garching, Phönix München, Denkendorf, Allershausen, der FC Aschheim und der SV Waldperlach.

Florian Beutlhauser, Trainer von Eintracht Karlsfeld

Wer sind deine Favoriten?

Favoriten sind für mich der VfR Garching und Freising. Beide haben die letzten Jahre schon oben mitgespielt, konnten ihre Kader zusammenhalten und punktuell verstärken.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Ziel ist es, sich nach dem Abstieg in der neuen Liga schnell zurechtzufinden und einen Tabellenplatz im oberen Drittel zu erreichen. Ebenso wollen wir möglichst viele junge Spieler an den Herrenfußball heranführen und integrieren.

Manfred Kroll, Trainer des TSV Gaimersheim

Wer sind deine Favoriten?

Freising und Karlsfeld gelten für mich als Titelanwärter.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Durch unseren großen Umbruch mit zahlreichen U19-Spielern müssen wir versuchen, so schnell wie möglich anzukommen und für den Ligaverbleib zu sorgen.

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing

Wer sind deine Favoriten?

Natürlich sind die Landesliga-Absteiger Dornach und Karlsfeld Favoriten für die Ränge ganz oben. Von den Teams, die wir schon kennen, ist für uns Freising der Favorit für den Meistertitel.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Wir wollen uns in der Liga etablieren. Wir wollen mehr Punkte als letzte Saison holen. Das heißt, unser Ziel sind mindestens 46 Punkte. Da die halbe Liga wieder neu ist, wird das wieder eine Herausforderung für uns.

Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing

Wer sind deine Favoriten?

Meine Favoriten für die Saison sind der SC Freising, Eintracht Karlsfeld, Türk Sport Garching und Dornach. Ich denke, dass die vier Mannschaften am Ende ganz oben stehen werden.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unsere Ziele sind eigentlich wie jedes Jahr ganz klar: der Klassenerhalt. Ich hoffe, dass wir es dieses Mal auch ohne den Umweg über die Relegation schaffen. Die Liga ist auf jeden Fall spannend, weil viele neue Mannschaften dabei sind. Wir freuen uns auf die Saison und darauf, dass es endlich losgeht.

Fatih Topcu, Trainer des FC Türk Sport Garching

Wer sind deine Favoriten?

Ich sehe Eintracht Karlsfeld ganz oben und noch die SCE Freising. Ich denke, dass Freising eine etablierte Mannschaft ist, die seit Jahren auch in der Landesliga gespielt hat und auch jetzt in dieser Liga gut mitspielen wird. Mein Favorit ist aber Karlsfeld.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Wir sind eine Aufsteigertruppe aus der Kreisliga. Für uns ist es wichtig, dass wir mit den neuen Spielern eine Mannschaft werden. Wir haben jetzt auch vier Wochen Zeit gehabt. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir uns in der Liga erst mal etablieren und irgendwo im Mittelfeld landen und wenig mit dem Abstieg zu tun haben.

Denis Dinulovic, Trainer des SV Denkendorf

Wer sind deine Favoriten?

Das ist aktuell noch schwer einzuschätzen, weil die Liga für mich absolutes Neuland ist. Natürlich informiert man sich im Vorfeld ein bisschen. Es gibt einige Mannschaften, die den Anspruch und auch die Ambition haben, ganz oben mitzuspielen. Wenn ich mir zum Beispiel Türk Sport Garching als Aufsteiger anschaue und sehe, welche Spieler sie verpflichtet haben, dann ist das schon eine andere Hausnummer. Deshalb wird es für mich auch spannend zu sehen sein, welches Niveau die Liga insgesamt mit sich bringt.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Ich denke, dass einige Mannschaften deutlich stärker einzuschätzen sind als wir. Wir gehen deshalb sicherlich nicht als Favorit in die Saison, sondern eher als Außenseiter. Genau das sehen wir aber als maximale Challenge und spannende Herausforderung an. Unser Ziel wird es zunächst sein, in der Liga anzukommen, Erfahrungen zu sammeln und uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Das Schöne ist, dass wir mit einer Mannschaft antreten, die fast ausschließlich aus einheimischen Spielern besteht. Gleichzeitig sind wir aber natürlich auch noch sehr unerfahren. Ich glaube, im aktuellen Kader gibt es gerade einmal einen Spieler, der bereits höherklassig gespielt hat. Deshalb wird das mit Sicherheit eine sehr interessante Aufgabe für uns – auf die wir uns aber alle riesig freuen.

Robert Rakaric, Trainer des SV Dornach

Wer sind deine Favoriten?

Meister-Favoriten werden mit Sicherheit Freising, Karlsfeld und Türk Garching sein. Die haben sich ja ordentlich verstärkt mit vielen Ex-Bayern- und Regionalligaspielern. Ich denke außerdem, dass ein Geheimfavorit der TSV Rohrbach sein wird, die sich auch gut verstärkt haben. Aber auch Ampertal Palzing.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Für uns gilt es letztlich nur, gut in die Saison zu starten. Im Laufe der Saison werden wir dann natürlich gucken, wohin die Reise geht. Wir hatten einen großen Umbruch und wollen den erstmal erfolgreich meistern.

Michael Wagner, Trainer des FC Phönix München

Wer sind deine Favoriten?

Freising, Karlsfeld und Gaimersheim.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Ruhiges Fahrwasser, sprich Klassenerhalt.

Maximilian Zgud, Trainer der SpVgg Kammerberg

Wer sind deine Favoriten?

Freising, Türk Garching und Karlsfeld.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unsere Ziele für Kammerberg sind auf jeden Fall, eine ruhigere Saison zu spielen als letzte Saison und uns im oberen Drittel der Tabelle wiederzufinden.

Philipp Federl, Trainer des TSV Rohrbach

Wer sind deine Favoriten?

Freising.

Was sind Ziele für diese Saison?

Klassenerhalt.

Michael Stiller, Trainer des TSV Allershausen

Wer sind deine Favoriten?

Die Bezirksliga Nord ist dieses Jahr richtig gut besetzt, deswegen gibt es etliche Meisterfavoriten wie Karlsfeld oder Dachau, Freising und Dornach, Türk Garching, Kammerberg. Ich schätze, dass es ein ganz enges Rennen wird.

Was sind Ziele für diese Saison?

Für uns kann es nur dieses eine Ziel geben: so schnell wie möglich den Klassenerhalt klarzumachen. Alles andere kann man danach schauen, aber das wird schon schwer genug.