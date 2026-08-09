Aufsteiger als Geheimfavorit? "Wäre nicht der richtige Ansatz" Bezirksliga, Staffel 2: Die Sportfreunde Troisdorf kommen als Meister der Kreisliga A Sieg mit Anlauf in die neue Spielklasse. Der neue Trainer Wolfgang Müller kennt das Niveau lang genug, um die Ausgangssituation realistisch einzuordnen. von Niklas Bien · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser

Eren Sari ist einer von acht externen Neuzgängen bei den SF Troisdorf – Foto: Christoph Tiroux

Die Sportfreunde Trosidorf sind nach acht Jahren zurück in der Bezirksliga. Ein ganz normaler Aufsteiger ist der Meister aus dem Kreis Sieg aber nicht – viel eher, so munkelt man in Staffel zwei der Bezirksliga – könnten die Sportfreunde gleich ein Geheimfavorit sein. Mit Wolfgang Müller hat ein neuer Trainer übernommen, der das überregionale Niveau kennt und die Erwartungen mit aller seiner Routine in realistische Bahnen lenkt: "Für einen Aufsteiger muss immer das vorrangige Ziel sein, genügend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Daran müssen und wollen wir uns erst einmal messen lassen", sagt der langjährige Landesliga-Coach.

Müller ist bei den Sportfreunden kein Fremder: Zusammen mit seinem Co-Trainer Leutrim Hima trainierte der 65-Jährige im vergangenen Sommer für einen Monat die U19 des Vereins und hielt sie über die Relegation in der Mittelrheinliga. Nun gibt es die nächste Zusammenarbeit – dieses Mal im Herrenbereich. >>> Das ist Wolfgang Müller "Wir haben eine neuformierte Mannschaft, die jetzt erstmal Fuß fassen muss. Einige haben schon in diesen Ligen gespielt, die meisten aber nicht. Wir müssen sehen, dass wir die richtige Mischung finden und den Fußball, den wir uns vorstellen, vermitteln können." Nach dem Aufstieg hat bei den Sportfreunden ein kleiner Umbruch stattgefunden: 16 Spieler aus dem Meisterkader sind noch da, fünf Spieler haben die Troisdorfer aus der eigenen U19 hochgezogen. Dazu ergänzen acht externe Neuzugänge die Mannschaft von Neu-Trainer Müller.

Das sind die Neuzugänge der Sportfreunde Troisdorf Durchaus mit hoher Qualität: Igor Weber kommt von Ligakonkurrent SC Uckerath, der junge Michel Möller spielte zuletzt bei C-Ligist TV Rott II, wurde aber beim 1. FC Köln ausgebildet und hat beim TuS Oberpleis bereits Landesliga-Erfahrung gesammelt. Rückkehrer Nexhbedin Qestaj war zuletzt beim GSV Olympias Eitorf, kennt die Bezirksliga aber bereits. Abwehrspieler Mattis Feldmann kommt von der U19 des 1. FC Spich, der 20-jährige Emer Abdo lief für Spich in der vergangenen Saison bereits 17 Mal in der Landesliga auf. >>> Der Kader der Sportfreunde Troisdorf Auch Eren Sari gehört zur Riege der jungen externen Neuzugänge. Der 20-jährige Offensivmann stammt aus der Jugend der SV Deutz 05 und ging dort zuletzt seine ersten Schritte im Seniorenfußball. Mattis Loick spielte bisher auf Kreisebene in Paderborn und ergänzt das Torhütergespann der Sportfreunde, mit Jean-Marcel Gnante kehrt ein früherer Troisdorfer Jugendspieler zurück. "Das sind alles Externe, von denen ich mir einiges verspreche. Aber auch die Spieler, die geblieben sind, sind voll dabei und wollen das, was sie letztes Jahr erreicht haben, weiter nach vorne bringen", betont Müller, der zudem eine engere Verzahnung mit der U19 vorantreiben will.