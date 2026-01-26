Ahaus-Coach Frank Wegener (rechts) mit Sommerneuzugang Bugra Günes. – Foto: SV Eintracht Ahaus

Aufsteiger Ahaus war fleißig im Winter - bereits fünf Sommerneuzugänge Eintracht Ahaus überwintert auf Platz 7 der Westfalenliga Staffel 1 und hat zahlreiche Weichen für die kommende Saison gestellt. Verlinkte Inhalte Westfalenliga St. 1 Eintracht Ahaus Leon Bürger Konstantin Gleis Frank Wegener + 2 weitere

Nachdem vor Weihnachten mit Steffen Krabbe (27, Mittelfeld, FC Schüttorf) der erste Sommerneuzugang verkündet wurde, sind es inzwischen fünf an der Zahl. Konstantin Gleis (26, Mittelfeld, Vorwärts Epe), Leon Bürger (Angriff, SV Gescher), Ricardo Wycisk (19, Angriff, SpVgg Vreden U19) und Bugra Günes (24, Angriff, SpVgg Vreden) wurden für die Spielzeit 2026/27 verpflichtet. Hinzu kommen 15 Vertragsverlängerungen. Auch der Trainer darf natürlich nicht fehlen. Die "T-Frage" wurde kurz vor Silvester geklärt: Chefcoach Frank Wegener und sein Co-Trainer Daniel Tatti bleiben.

Gleis ist ein zentraler Mittelfeldspieler und kommt von seinem Heimatverein Vorwärts Epe, wo er seit Jahren eine feste Größe ist. Der größte Erfolg war im Sommer 2023 der Aufstieg in die Landesliga. In der Jugend lief er zudem für den SuS Stadtlohn auf, bevor er im Seniorenbereich wieder zu Vorwärts zurückkehrte. Nach 17 Scorerpunkten in der vergangenen Bezirksliga-Saison bremste ihn in der Hinrunde eine Verletzung aus. "Konstantin ist eine großgewachsene Dampflok. Körperlich wird er den Sprung allemal schaffen. Er ist ein sehr robuster und ehrgeiziger Spieler, der aber nebenher auch noch eine richtig gute Kugel schieben kann. Ich hatte ihn schon länger auf dem Schirm. Der Junge ist gut, bringt sehr viel Dynamik und Physis mit", erklärt Wegener. Bürger kommt vom SV Gescher, wo er die Ahauser durch körperliche Präsenz, Ballsicherheit und guten Torriecher aufgefallen ist. Seit vielen Jahren ist er beim Bezirksligisten Stammspieler und hat alleine seit 2022 fast 60 Tore erzielt. Gebürtig aus Gescher ist Bürger seit der Jugend für den SV Gescher aktiv und absolvierte bereits im Jahre 2016 seine ersten Bezirksliga-Einsätze. Nun wagt er den großen Schritt. "Leon bekleidet genau den Part in der Offensive, den wir noch gesucht haben. Er kann Bälle sehr gut bunkern, hat einen guten Abschluss und ein sehr gutes Spielverständnis", so Wegener über den "Sturmbullen".

Wycisk kommt aus der U19 der SpVgg Vreden, wo er in der Bezirksliga mit neun Treffern in der aktuellen Spielzeit seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Er stammt aus der Region und startete seine fußballerische Ausbildung beim SuS Stadtlohn. Über Stationen beim SC Preußen Münster und den 1. FC Gievenbeck führte sein Weg schließlich nach Vreden. „Ein junges, hoffnungsvolles Talent“, erklärt Eintrachts Trainer Frank Wegener. „Ricardo kommt aus Ahaus, wohnt in Ahaus, hat aber komischerweise noch nie für Ahaus gespielt. Er weiß, wo die Hütte steht, er ist schnell und dynamisch. Aber er soll vor allem ohne Druck kommen – wir wollen ihn in Ruhe aufbauen. Er hat seine ganze Fußballerlaufbahn ja noch vor sich“, freut sich Wegener auf den Youngster. Aus der 1. Mannschaft der SpVgg Vreden kommt Bugra Günes, der in seiner Laufbahn schon 45 Oberliga-Einsätze gesammelt hat, dabei aber nur achtmal in der Startelf stand. "Günes erweitert unsere Optionen im Angriff und passt mit seiner Dynamik und Spielstärke perfekt in unser Konzept", heißt es von Vereinsseite. Ausgebildet wurde der Offensivmann in der Jugend der SpVgg Vreden. Zudem sammelte er in den letzten Jahren Spielpraxis beim A-Ligisten Union Wessum. Rainer Hackenfort, Sportlicher Leiter der Eintracht, sagt gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de": "Das Niveau für die Westfalenliga bringt er definitiv mit. In Wessum hat er viele Tore geschossen. Vor allem bringt er viel Schnelligkeit mit. Über die Flügel wird er bei uns seine Qualitäten am besten einbringen. Da trauen wir ihm zu, dass er uns viel Freude bereiten wird."