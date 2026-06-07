 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Aufsteiger, Absteiger, Relegation: Die große Übersicht für Niederrhein

Alle Entscheidungen ab der Bezirksliga aufwärts gibt es in dieser Übersicht: Aufsteiger, Absteiger, Relegation!

von André Nückel · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
SV Scherpenberg steigt in die Oberliga auf.
SV Scherpenberg steigt in die Oberliga auf. – Foto: Markus Becker

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FuPa Niederrhein präsentiert euch alle Aufsteiger, Absteiger und Relegationsteilnehmer der Klubs ab der Bezirksliga aufwärts in der Übersicht.

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Oberliga Niederrhein: Aufsteiger und Absteiger

Meister/Aufsteiger: VfB Hilden
Absteiger (Tabellenplätze 15, 16, 17, 18): DJK Adler Union Frintrop, 1. FC Kleve, VfB Homberg, SV Biemenhorst

Landesliga Niederrhein: Aufsteiger und Absteiger

Landesliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 1

Meister: 1. Spvg Solingen-Wald 03
Absteiger (Tabellenplätze 14, 15, 16, 17, 18): 1. FC Wülfrath, TuRU Düsseldorf, FC Remscheid, VfB 03 Hilden II, TVD Velbert (Rückzug)

Landesliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 2

Meister: SV Scherpenberg
Absteiger (Tabellenplätze 14, 15, 16, 17, 18): SG Essen-Schönebeck, PSV Wesel, Hamborn 07, Rhenania Bottrop, GSV Moers (Rückzug)

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Bezirksliga Niederrhein: Aufsteiger und Absteiger

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 1

Aufsteiger: TSV Eller
Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): MSV Düsseldorf
Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): VdS Nievenheim / CfR Links Düsseldorf
Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): VdS Nievenheim / CfR Links Düsseldorf, Rhenania Hochdahl, TSV Meerbusch II

Absteiger / Relegationsteilnehmer aus:

  • 2x Düsseldorf
  • 1x Kempen-Krefeld
  • 1x Grevenbroich-Neuss

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 2

Aufsteiger: SV Solingen
Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): Germania Reusrath
Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): Entscheidungsspiele zwischen SSV Berghausen und SG Hackenberg
Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): Ein direkter Absteiger wird zwischen der SG Hackenberg und dem SSV Berghausen noch in Entscheidungsspielen ermittelt. SC Vitoria Rott und SV Wermelskirchen (Rückzug) stehen bereits als Absteiger fest

Absteiger / Relegationsteilnehmer aus:

  • 3x Remscheid-Solingen
  • 1x Wuppertal-Niederberg

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 3

Aufsteiger: Sportfreunde Neuwerk
Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): OSV Meerbusch
Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): 1. FC Viersen
Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): 1. FC Mönchengladbach, Türkiyemspor Mönchengladbach, SV Lürrp (Rückzug)

Absteiger / Relegationsteilnehmer aus:

  • 4x Mönchengladbach-Viersen

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 4

Aufsteiger: VfL Rhede
Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): Sportfreunde Broekhuysen
Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): SV Friedrichsfeld
Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): SV Haldern, Viktoria Goch II, SGE Bedburg-Hau (Rückzug)

Absteiger aus:

  • 2x Kleve-Geldern
  • 2x Rees-Bocholt

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 5

Aufsteiger: Rheinland Hamborn
Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): Duisburger FV
Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): Viktoria Buchholz
Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): 1. FC Mülheim-Styrum, SpVgg Meiderich 06/95, GSG Duisburg

Absteiger aus:

  • 4x Duisburg-Dinslaken-Müöheim

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 6

Aufsteiger: Arminia Klosterhardt
Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): Rot-Weiss Essen II
Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): Arminia Lirich
Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): Sportfreunde Königshardt, Fatihspor Essen, Blau-Gelb Überruhr

Absteiger aus:

  • 2x Essen
  • 2x Oberhausen-Bottrop

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>>> Hier gibt es die Bezirksliga-Aufsteiger in der Übersicht

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