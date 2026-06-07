Aufsteiger, Absteiger, Relegation: Die große Übersicht für Niederrhein

Oberliga Niederrhein: Aufsteiger und Absteiger

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Bezirksliga Niederrhein: Aufsteiger und Absteiger

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 1

Aufsteiger: TSV Eller

Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): MSV Düsseldorf

Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): VdS Nievenheim / CfR Links Düsseldorf

Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): VdS Nievenheim / CfR Links Düsseldorf, Rhenania Hochdahl, TSV Meerbusch II

Absteiger / Relegationsteilnehmer aus:

2x Düsseldorf

1x Kempen-Krefeld

1x Grevenbroich-Neuss

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 2

Aufsteiger: SV Solingen

Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): Germania Reusrath

Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): Entscheidungsspiele zwischen SSV Berghausen und SG Hackenberg

Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): Ein direkter Absteiger wird zwischen der SG Hackenberg und dem SSV Berghausen noch in Entscheidungsspielen ermittelt. SC Vitoria Rott und SV Wermelskirchen (Rückzug) stehen bereits als Absteiger fest

Absteiger / Relegationsteilnehmer aus:

3x Remscheid-Solingen

1x Wuppertal-Niederberg

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 3

Aufsteiger: Sportfreunde Neuwerk

Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): OSV Meerbusch

Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): 1. FC Viersen

Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): 1. FC Mönchengladbach, Türkiyemspor Mönchengladbach, SV Lürrp (Rückzug)

Absteiger / Relegationsteilnehmer aus:

4x Mönchengladbach-Viersen

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 4

Aufsteiger: VfL Rhede

Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): Sportfreunde Broekhuysen

Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): SV Friedrichsfeld

Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): SV Haldern, Viktoria Goch II, SGE Bedburg-Hau (Rückzug)

Absteiger aus:

2x Kleve-Geldern

2x Rees-Bocholt

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 5

Aufsteiger: Rheinland Hamborn

Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): Duisburger FV

Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): Viktoria Buchholz

Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): 1. FC Mülheim-Styrum, SpVgg Meiderich 06/95, GSG Duisburg

Absteiger aus:

4x Duisburg-Dinslaken-Müöheim

Bezirksliga Niederrhein - die Situation der Gruppe 6

Aufsteiger: Arminia Klosterhardt

Vizemeister (Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga): Rot-Weiss Essen II

Tabellen-15. (Teilnehmer an Relegation um Klassenerhalt): Arminia Lirich

Direkte Absteiger (Tabellenplätze 16, 17, 18): Sportfreunde Königshardt, Fatihspor Essen, Blau-Gelb Überruhr

Absteiger aus:

2x Essen

2x Oberhausen-Bottrop

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