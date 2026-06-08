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Aufsteiger, Absteiger, Emotionen! Die Fotos zum letzten Spieltag
Die Fotos zum Saisonfinale - Aufsteiger, Absteiger, Relegation und Emotionen - auf FuPa Niederrhein zum Durchklicken.
von André Nückel · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser
Arminia Klosterhardt ist in die Landesliga aufgestiegen. – Foto: Michael Gorke