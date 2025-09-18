Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche klettert auf Rang 3

Gegen den Mitaufsteiger SV Alfhausen war der Gastgeber von Beginn tonangebend und ging durch einen Treffer von Torjäger Lasse-Bjarne Barz früh in Führung. Bis zur Pause bot das Spiel nur wenige Highlights. Anfang der zweiten Halbzeit machten die Gäste zwar Druck, aber der FCR Bramsche hatte mit dem 2:0 durch Kip Knigge die passende Antwort. Fabian Tiemann machte mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 3:0 eine Viertelstunde vor Schluß endgültig den Deckel auf die Partie. In der Schlußminute erzielte Fabian Tiemann mit seinem zweiten Treffer dann noch das vierte Tore für Bramsche. Vorher gelang Karl Moritz Fetkenhauer zwischenzeitlich der Anschlußtreffer für die Gäste.

Wir sind mit einen 0:1-Rückstand in die Halbzeit gegangen nach einen Standart Kopfballtor. Wir waren bis dahin gut im Spiel und haben defensiver gespielt. Aber Bramsche hat mehr vom Spiel gehabt. Nach der Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen. Unser Jungs haben es auch gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Wir haben sofort vorne Druck gemacht. Hatten etwas mehr vom Spiel. Nachher haben wir durch einen Konter das 0:2 kassiert. Dann fiel das 3:0 für Bramsche. Danach haben wir das 3:1 erzielt und danach haben wir wieder neuen Mut gehabt. Wir hatten noch einige gute Chancen um einen Anschlußtreffer zu erzielen. Wir fangen uns dann noch einen Gegentreffer. Wir haben auf jeden Fall hier verdient verloren. Wir müssen jetzt weiter arbeiten und bereiten uns jetzt auf das Derby am kommenden Mittwoch gegen Ankum vor. Es gilt jetzt Mund abwischen und weiter geht es,“ lautet das Statement von Trainer Matthias Flebbe (SV Alfhausen).