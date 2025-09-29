Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche hält Rang 3

Der Bezirksliga-Aufsteiger FCR 09 Bramsche ist glänzend in die neue Liga gestartet. Auch gegen den SV Quitt Ankum gewann die Mannschaft um Torjäger Lasse-Bjarne Barz.

Der Gastgeber ging nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit durch den neunten Saisontreffer von Lasse-Bjarne Barz in Führung, nachdem der Gastgeber zuvor bereits einige klare Möglichkeiten ausgelassen hatte. Eine Viertelstunde vor dem Ende baute Fabian Thiemann die Führung auf 2:0 aus, bevor Sean Windhorn mit seimen Tor in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Wenige Minuten zuvor hatte der Ankumer Keeper Nick Hehemann noch einen Bramscher Foulelfmeter abgewehrt.

"Wir haben das Spiel von Beginn an klar dominiert und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Dennoch mussten wir lange auf das erlösende 2:0 warten. Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg für uns. Kompliment an unsere Spieler,“ sagte uns Trainer Marc Filip (FCR 09 Bramsche).

"In der ersten Halbzeit haben wir es gegen eine spielstarke Bramscher Mannschaft ordentlich verteidigt. Nach unfreiwilligen personellen Änderungen fehlte uns dann die Abstimmung und der Zugriff um Bramsche entscheidend im Aufbau zu stören. Offensiv wieder über 90min deutlich zu wenig. Es ist jetzt eine schwere Phase, die wir als Mannschaft überstehen müssen. Aktuell sind wir so nicht wettbewerbsfähig, wie man anhand der letzten Auftritte und Ergebnisse sehen kann. Glückwunsch an Bramsche für die verdienten drei Punkte,“ lautet das Statement von Mattias Luttmer (SV Quitt Ankum).

Wie gehts weiter?

Der Aufsteiger FCR 09 Bramsche reist am 05. Oktober 2025 um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - zum Mitaufsteiger TSV Riemsloh

Der SV Quitt Ankum erwartet am Sonntag 05.10.2025 um 15.00 Uhr den ambitionierten SV Bad Rothenfelde.