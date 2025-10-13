Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche festigt 4. Tabellenplatz

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem Spiel der Bezirksliga gewann der aktuell beste Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche in einem stark umkämpften Spiel knapp mit 3:2 gegen den Hagener SV und sicherte sich den beachtlichen vierten Tabellenplatz. Der Hagener SV liegt mit bisher sechs Punkten nach dem Spieltag unter dem Strich.
In der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr Spielanteile, die besseren Chancen und führten nicht unverdient durch einen Treffer von Hendrik Rethmann nach einer halben Stunde Spielzeit mit 1:0 Toren. Der FCR Bramsche kam wesentlich druckvoller aus der Kabine und konnte breits kurz nach Wiederanpfiff durch den zehnten Saisontreffer von Lasse-Bjarne Barz ausgleichen. Nur wenige Minuten später hatte die Mannschaft von Trainer Marc Filip das Spiel durch ein Eigentor der Gäste zum 2:1 gedreht. Lasse-Bjarne Barz machte kurz vor dem Abpfiff mit einem Tor zum 3:1 - nach einer umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichters - den Deckel auf die Partie. In der Nachspielzeit gelang den keinesfalls enttäuschenden Gästen durch den ersten Treffer von Killian Vinke zum 3:2 noch eine Ergebniskosmetik.
Hendrik Rethmann brachte den Hagen SV in Führung. – Foto: Fupa
Die Stimmen zu Spiel:
"Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden und zunächst nur wenige Lösungen gegen eine leidenschaftlich auftretende Hagener Mannschaft gefunden. Entsprechend gingen wir verdient mit einem Rückstand in die Halbzeit. Nach der Pause sind wir deutlich aggressiver und zielstrebiger aufgetreten. Folgerichtig konnten wir die Partie noch drehen. Wir sind glücklich über den Sieg, auch wenn es insgesamt eine unserer schwächeren Leistungen war,“ sagte uns Trainer Marc Filip (FCR Bramsche).
So geht es weiter:
Der FCR Bramsche 09 spielt am Sonntag, den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr beim SV Bad Laer.
Der Hagener SV erwartet am kommenden Sonntag, den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr den Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde.