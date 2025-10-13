– Foto: Martin Lührmann

Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche festigt 4. Tabellenplatz Lasse-Bjarne Barz trifft doppelt für den Gastgeber

In einem Spiel der Bezirksliga gewann der aktuell beste Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche in einem stark umkämpften Spiel knapp mit 3:2 gegen den Hagener SV und sicherte sich den beachtlichen vierten Tabellenplatz. Der Hagener SV liegt mit bisher sechs Punkten nach dem Spieltag unter dem Strich.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr Spielanteile, die besseren Chancen und führten nicht unverdient durch einen Treffer von Hendrik Rethmann nach einer halben Stunde Spielzeit mit 1:0 Toren. Der FCR Bramsche kam wesentlich druckvoller aus der Kabine und konnte breits kurz nach Wiederanpfiff durch den zehnten Saisontreffer von Lasse-Bjarne Barz ausgleichen. Nur wenige Minuten später hatte die Mannschaft von Trainer Marc Filip das Spiel durch ein Eigentor der Gäste zum 2:1 gedreht. Lasse-Bjarne Barz machte kurz vor dem Abpfiff mit einem Tor zum 3:1 - nach einer umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichters - den Deckel auf die Partie. In der Nachspielzeit gelang den keinesfalls enttäuschenden Gästen durch den ersten Treffer von Killian Vinke zum 3:2 noch eine Ergebniskosmetik. Hendrik Rethmann brachte den Hagen SV in Führung. – Foto: Fupa

Die Stimmen zu Spiel: "Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden und zunächst nur wenige Lösungen gegen eine leidenschaftlich auftretende Hagener Mannschaft gefunden. Entsprechend gingen wir verdient mit einem Rückstand in die Halbzeit. Nach der Pause sind wir deutlich aggressiver und zielstrebiger aufgetreten. Folgerichtig konnten wir die Partie noch drehen. Wir sind glücklich über den Sieg, auch wenn es insgesamt eine unserer schwächeren Leistungen war,“ sagte uns Trainer Marc Filip (FCR Bramsche).