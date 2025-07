Wülfrath bereitet sich auf die Landesliga vor. – Foto: spieltag.fotografie

Aufsteiger 1. FC Wülfrath freut sich auf die Landesliga Dabei setzt der Bezirksliga-Meister auch auf neues Personal, um sich in der höheren Klasse schnell zu etablieren. In zahlreichen Testspielen wollen die Wülfrather Fußballer wieder zu einer kompakten Einheit reifen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Landesliga 2 Geno Cup Hamborn 07 FC Wülfrath Niederwenig. II

Beim Landesliga-Aufsteiger 1. FC Wülfrath sehen alle der neuen Saison gespannt, in erster Linie aber mit großer Vorfreude entgegen. Der in Teilen neuformierte Kader startete am 8. Juli mit dem ersten Training in die Vorbereitung.

Man muss sich noch eingrooven Das 2:4 (0:2) im Auftakt-Testspiel am vergangenen Sonntag bei Sportfreunde Hamborn 07 (Landesliga Gruppe 2) spielte ergebnistechnisch nach nur drei Übungseinheiten eine eher untergeordnete Rolle. Wülfrath geriet zu Beginn (4., 11.) 0:2 ins Hintertreffen, steigerte sich indes im weiteren Spielverlauf. Nach Wiederbeginn stellten der von TVD Velbert gekommene Stefan Okkert und Gian-Luca Bühring vorübergehend auf 2:2, bevor Hamborn in der Schlussphase noch zwei Treffer nachlegte. „Es wurde viel gewechselt, wir hatten zudem mit Pfosten- und Lattenschüssen Pech. Noch fehlte das Spielverständnis untereinander, aber gerade die Neuzugänge zeigten gute Ansätze. Spielerisch und kämpferisch ist der Kader noch einmal aufgewertet worden“, lautete das erste Fazit von „Präses“ Michael Massenberg.

Stichwort neues Personal. Nach zahlreichen Abgängen – neben anderen verließen auch Stammkräfte wie Ahmad Jafari (Karriereende) und Fabian Helmes (SV Union Velbert) den Verein – muss das Trainerduo Joscha Weber und Thomas Cyrys gleich zehn neue Spieler integrieren. Kein leichtes Unterfangen, zumal in einer neuen Umgebung mit sportlich höheren Anforderungen. „Das ist sicher richtig, andererseits hatten wir alle wichtigen Akteure schon im Vorfeld weiter an uns gebunden. Der Kern, und damit die bisherigen Leistungsträger, bleibt also zusammen. Von daher stehen wir auch nicht vor einem kompletten Umbruch. Das war vor zwei Jahren noch anders, als nach dem Abstieg aus der Landesliga mit mir ein neuer Cheftrainer und gleich 24 neue Spieler kamen“, betont Joscha Weber. Der seinerzeit von der SSVg Velbert II gewechselte 31-jährige Übungsleiter erwies sich für den FCW als wahrer Glücksgriff. Nach dem zweiten Platz in 2023/24 nun also der Meistertitel. „Das ist für uns ein völlig neues Umfeld, da werden unsere Jungs fußballerisch und auch physisch an jedem Spieltag alles geben müssen. Eine sehr starke Liga, in der bestimmt fünf, sechs Klubs um den Aufstieg mitreden können. Und in der wir uns als Neuling beweisen und etablieren wollen“, blickt der FCW-Coach bereits nach vorne. Ligastart gegen Velbert Weber und seine Schützlinge wissen seit Mittwochmittag, wie der Spielplan in der Landesliga Gruppe 1 im Detail aussieht. Der Aufsteiger startet am 17. August mit dem Heimspiel gegen den SC Velbert und steht dann eine Woche darauf in seinem ersten Auswärtsspiel gegen den stets hoch gehandelten SC Kapellen gleich vor der nächsten kniffligen Aufgabe. Die weiteren Begegnungen in der am 14. Dezember endenden Hinrunde (A=Auswärtsspiel, H=Heimspiel): 31.8. (H) DV Solingen, 7.9. (A) TuRU 80 Düsseldorf, 14.9. (H) FC Remscheid, 21.9. (A) SC Union Nettetal, 28.9. (H) VSF Amern, 5.10. (A) SG Unterrath, 12.10. (H) Victoria Mennrath, 19.10. (A) DJK Gnadental, 26.10. (H) TVD Velbert, 2.11. (A) FC Kosova Düsseldorf, 9.11. (H) ASV Einigkeit Süchteln, 16.11. (A) SSV Bergisch Born, 30.11. (A) TSV Solingen, 7.12. (H) VfB 03 Hilden II und 14.12. (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03.