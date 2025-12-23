Aufsteiger 1. FC Wülfrath erlebt die Landesliga-Realität

Beim 1. FC Wülfrath gab es viel Licht und Schatten. – Foto: Andreas Bornewasser

Auf den ersten Blick brachte der 1. FC Wülfrath ein sehr erfolgreiches Fußballjahr 2025 hinter sich. Am letzten Spieltag der Bezirksligasaison 2024/25 feierte das Team des Trainerduos Joscha Weber und Thomas Cyrys mit dem 3:0-Heimsieg gegen den ASV Mettmann im Juni den Aufstieg in die Landesliga. „Damit hatten wir unser eigentliches Ziel, nach dem Abstieg in 2023 den Wiederaufstieg innerhalb von drei Spielzeiten zu realisieren, bereits frühzeitig erreicht. Wir gingen die Herausforderung in der höheren Spielklasse dann auch mit einer gewissen Euphorie an, sind aber schon am ersten Spieltag nach dem 0:2 zu Hause gegen den nicht so hoch eingeschätzten SC Velbert schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet“, blickt Michaela Massenberg auf den misslungenen Start am 17. August zurück.

Negativ wirkte sich anfangs zudem aus, dass der FCW, selbst wenn ihm die Leistungsträger erhalten blieben, zehn, elf Spieler aus dem Meisterkader ersetzen musste. Verständlich, dass beim veränderten Personal nicht auf Anhieb ein Rädchen ins andere griff. Die 2. Vorsitzende des FCW weiter: „Wir mussten gleich feststellen, dass die sportliche Messlatte wesentlich höher liegt als noch in der Bezirksliga. Eine Woche später mit dem 2:0-Sieg beim Spitzenteam des SC Kapellen zeigte unsere Mannschaft allerdings, dass sie durchaus mithalten kann.“ Aktuell bleibt festzuhalten, dass der Aufsteiger, der nach 17 Spieltagen als Zwölfter mit 20 Punkten und 24:26 Toren geführt wird, in der Hinrunde noch nicht die Konstanz auf den Platz brachte, um auf einer Position im gesicherten Tabellenmittelfeld zu überwintern. Stichwort Konstanz: „Wir zeigten beim 3:1-Sieg gegen den unbequem zu spielenden FC Kosova Düsseldorf eine ausgezeichnete Leistung, haben dagegen beim 3:2-Sieg in Bergisch Born, mit dem 0:2-Rückstand vor der Pause, in der ersten Hälfte genauso enttäuscht wie beim 0:4 gegen Mitaufsteiger TSV Solingen. Auch beim 1:4 zuletzt gegen den souveränen Spitzenreiter Solingen 03, waren wir zwar eine Stunde lang gut im Spiel, bevor uns der vorübergehende verletzungsbedingte Ausfall von Faga Fagasinski aus der Spur brachte und die Partie noch deutlich verloren wurde. Von daher fehlen uns ein paar Punkte“, so Michaela Massenberg. Die dennoch positiv nach vorne schaut: „Bis zum achten Tabellenplatz ist das Feld ganz dicht beisammen. Da werden wir, da bin ich mir sicher, in der zweiten Serie noch einiges an Boden gutmachen. Um unser Saisonziel, einen einstelligen Tabellenplatz, zu erreichen, werden wir aber in personeller Hinsicht noch etwas tun. Drei, vier Zugänge haben wir dabei schon auf dem Schirm.“

Handlungsbedarf in der Offensive All das geschieht im engen Austausch mit den bekanntlich in Personalunion als Trainer und sportliche Leiter tätigen Joscha Weber und Thomas Cyrys. Und die beiden wissen natürlich ganz genau, dass in der Offensive der Schuh drückt. Was auch die Zahlen belegen. Während im Defensivverbund, im Zentrum mit den stets zuverlässig und souverän auftretenden Kapitän Maik Bleckmann und Arman Corovic, angesichts von 26 Gegentoren stets Verlass ist, werden die herausgespielten Tormöglichkeiten meist nur unzureichend genutzt. „Das Problem bei der Chancenverwertung ist der Grund, dass wir die letzten Wochen als Achterbahnfahrt erleben. Starke Leistungen, wie eben gegen Kosova oder zuvor in Unterrath, wechseln sich ab mit weniger guten Vorstellungen, wie gegen Mennrath, Süchteln oder auch beim TSV Solingen. Immerhin ist es gelungen, uns von den direkten Abstiegsplätzen einigermaßen fernzuhalten. Aber wir wissen auch: Der Punktevorsprung gegenüber der Abstiegszone, der müsste eigentlich größer sein“, sieht der Chefcach noch Steigerungspotential.