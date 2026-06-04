Aufsteigen um jeden Preis – oder lieber verzichten? Diese Frage beschäftigt den Thüringer Amateurfußball derzeit mehr denn je. von André Hofmann · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Horst "Ede" Grohmann hat eine klare Meinung zu den zahlreichen Aufstiegsverzichten in Thüringen und benennt in seinen Augen die wahren Gründe. – Foto: © SV 08 Steinach

Allein in den beiden höchsten Spielklassen des Freistaats haben zahlreiche Vereine signalisiert, ihr sportlich erarbeitetes Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen zu wollen. Die Gründe reichen von finanziellen Herausforderungen über personelle Engpässe bis hin zu fehlenden infrastrukturellen Voraussetzungen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie oft ein Aufstiegsverzicht noch mit dem Leistungsprinzip des Sports vereinbar ist. Während die einen Verständnis für die Vereine und deren wirtschaftliche Verantwortung zeigen, sehen andere darin eine Entwicklung, die den Wettbewerb und die sportliche Fairness gefährdet. Schließlich basiert das Ligensystem darauf, dass erfolgreiche Mannschaften aufsteigen und sich mit stärkeren Gegnern messen. Doch was passiert, wenn immer mehr Vereine bewusst auf diesen Schritt verzichten? FuPa Thüringen hat bei Vereinsvertretern, Spielern und Trainern nachgefragt: Aufstiegsverzicht im unterklassigen Fußball. Warum will kaum eine Mannschaft mehr aufsteigen? Ist das im Sinne sportlicher Fairness?

Horst „Ede“ Grohmann (Trainer SV 08 Steinach): „Unter dem Motto ‚Meister müssen aufsteigen‘ wird aktuell viel diskutiert – auch bei uns in Thüringen. Wenn man allerdings sieht, dass insgesamt 17 Vereine aus Landesliga und Landesklasse auf ihr Aufstiegsrecht verzichten, stellt sich für mich die Frage, ob die Vereine ihre sportlichen Ziele nicht bereits vor der Saison klarer definieren sollten. In der fußballinteressierten Öffentlichkeit entsteht häufig der Eindruck, die finanziellen Belastungen eines Aufstiegs seien kaum noch zu stemmen. Diesen Eindruck teile ich für den Thüringer Fußball nicht. Abgesehen vom Sprung in die NOFV-Oberliga übersteigen die Mehrkosten einer höheren Spielklasse die finanziellen Möglichkeiten der Vereine in der Regel nicht. Oft reden wir lediglich über zusätzliche Fahrtkosten, die sich im überschaubaren Rahmen bewegen. Die eigentlichen Gründe liegen aus meiner Sicht woanders. Viele Vereine schätzen realistisch ein, dass ihr aktueller Kader in der höheren Liga nicht konkurrenzfähig wäre. Hinzu kommt, dass zahlreiche Spieler aufgrund von Beruf, Studium oder Weiterbildungen nicht die notwendige Zeit für den höheren Trainings- und Spielaufwand aufbringen können. Gleichzeitig haben sich die Prioritäten verändert. Familie, private Veranstaltungen, Reisen, Konzerte oder auch andere sportliche Aktivitäten spielen heute eine größere Rolle als noch vor einigen Jahren. Auch die längeren Fahrtzeiten und der höhere zeitliche Aufwand an den Spieltagen schrecken viele ab. Dennoch bin ich der Meinung, dass der sportliche Erfolg grundsätzlich belohnt werden sollte. Wer Meister wird, sollte den Aufstieg anstreben und sich der Herausforderung stellen.“

Philipp Eckstein (Spieler, Vorstandsmitglied 1. Suhler SV 06): „Der Aufstiegsverzicht im Amateurfußball ist für mich ein sensibles Thema. Ich kann nachvollziehen, dass viele Vereine den zusätzlichen Aufwand und die höheren Kosten eines Aufstiegs scheuen. Trotzdem lebt der Fußball vom Leistungsprinzip, deshalb sollte der Tabellenführer grundsätzlich auch aufsteigen. Wenn Mannschaften Jahr für Jahr oben stehen bleiben, ohne hochzugehen, entsteht aus meiner Sicht ein sportliches Ungleichgewicht. Das wirkt sich nicht nur auf die eigene Liga, sondern auch auf andere Staffeln und deren Auf- und Abstiegsregelungen aus. Natürlich verstehe ich den Gedanken, lieber dauerhaft oben mitzuspielen, anstatt in der höheren Liga sportlich unterzugehen. Trotzdem darf ein Aufstiegsverzicht nicht zur Normalität werden. Akzeptabel ist das für mich nur bei wirklich nachvollziehbaren strukturellen oder wirtschaftlichen Gründen. Denkbar wäre auch, bei dauerhaftem sportlichem Erfolg einen Aufstieg verbindlicher zu machen, damit das Leistungsprinzip nicht ausgehöhlt wird.“ Thomas Fiedler (Präsident FSV Wacker 03 Gotha): „Dass gleich 15 Mannschaften aus den beiden höchsten Thüringer Spielklassen auf ihr Aufstiegsrecht verzichten wollen, ist für mich ein klares Alarmsignal. Der Thüringer Fußball-Verband muss sich dringend mit den Ursachen beschäftigen. Verständnis habe ich vor allem für den VfL Meiningen, weil dort durch den Umbau des Sportparks besondere finanzielle und personelle Belastungen entstehen. Viele andere Begründungen sehe ich dagegen kritisch. Probleme wie Nachwuchsarbeit, fehlender Unterbau oder mangelnde Ehrenamtliche betreffen schließlich fast alle Vereine. Mit dem Argument der finanziellen Gründe kann ich persönlich wenig anfangen, weil oft gleichzeitig Geld für Spielerwechsel oder andere Ausgaben vorhanden ist. Am Ende ist es natürlich die Entscheidung der jeweiligen Vereine, die man akzeptieren muss. Für mich bleibt Fußball aber eine klare Wettkampfsportart. Der Beste gewinnt und der Erste steigt auf. Genau das ist aus meiner Sicht der Kern unseres Sports.“