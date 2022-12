„Aufsteigen in Bezirksliga“ – Noah Reutter ist FuPa-Spieler der Woche! FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg!

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

In dieser Woche hat sich Noah Reutter vom TV Derendingen aus der Kreisliga A3 Alb gegen tausende Konkurrenten in Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Am vergangenen Wochenende hat er bei der 7:0-Machtdemonstration gegen die Sportfreunde Dußlingen drei Tore und einen Assist erzielt. Besonders zeichnet ihn dabei aus, dass er trotz seiner erst 19 Jahre die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor aufweist. Aufgrund dieser Leistung ist er unser Spieler der Woche!